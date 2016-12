An der Pielach wird ein Pilot-Projekt durchgeführt. Das verlautete der Obmann des Pielach-Wasserverbandes Gottfried Auer bei der Mitgliederversammlung des Pielach-Wasserbandes (PWV). 15 der anwesenden 16 Vertreter von insgesamt 19 Mitgliedsgemeinden stimmten für die Durchführung des Projektes, das die Erstellung eines „Muster-Gewässerpflegekonzeptes“ vorsieht. „Es freut mich, dass dafür seitens des Landes unsere auf weiten Abschnitten noch naturbelassene Pielach vorgeschlagen wurde“, so Auer.

Ausschlaggebend dafür sei laut Erich Czeiner, dem Leiter der Regionalstelle 2 - Mostviertel, dass am Unterlauf zwischen Hafnerbach und dem Mündungsbereich in Melk bereits mehrere LIFE- und NATURA-Projekte mit EU-Kofinanzierung erfolgreich umgesetzt wurden. „Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen wird die Erstellung eines derartigen Konzeptes für alle Fließgewässer in Österreich in absehbarer Zeit verpflichtend“, führt Auer aus.

Durch die Teilnahme am Pilotprojekt entsteht dem Pielachwasserverband ein Vorteil in der Finanzierung. „Der Verband trägt lediglich zehn Prozent der auf 60.000 Euro geschätzten Gesamtkosten“, erklärt der PWV-Obmann. Der Großteil wird von Land und Bund getragen. „Es ist fein, dass wir uns hier beteiligen, es ist noch alles optimierbar“, so Auer.

Bei der Versammlung: Johann Bruckner (Gewässermeister), Gerersdorf Vizebürgermeister Franz Schuster, Regionsbetreuer Thomas Krassnitzer, Leiter der Regionalstelle 2 - Mostviertel Erich Czeiner, PWV-Obmann Gottfried Auer, Johann Reisinger von der KAT-Abteilung des Landes), Ziviltechniker Christian Schießl sowie PPWV-Obmann-Stellvertreter Peter Kreimel. | NOEN

Optimierbar und derzeit in Ausarbeitung ist der „Katastrophenschutz Sonderalarmplan Pielachtal“. Besonders Starkregenereignisse mit der einhergehenden Hangwasserproblematik wurden diskutiert. „Wir erheben von den betroffenen Gemeinden, was in der Meldekette verbessert werden kann“, führt Auer aus. Die Alarmierungskette könne bei Hochwasser und Hangwasser unterschiedlich sein.

„Hier arbeiten wir auch mit den Erkenntnissen der Feuerwehren“, sagt Auer. Deshalb waren die Feuerwehren auch bei der Sitzung in Rabenstein dabei. Schon bei der Infoveranstaltung im November wurde von den Feuerwehrvertretern der Wunsch nach der Installation von zusätzlichen Wasserstand-Meßpegelstationen geäußert. „Bei Bedarf sollen nach Absprache zwischen Feuerwehr und Gemeinde in Abstimmung mit der Wasserbauabteilung des Landes in einzelnen Verbandsgemeinden digitale Meßpegelstationen installiert werden“, erklärt Auer.

Dadurch soll eine Verbesserung des bestehenden Frühwarnsystems erzielt werden. Die Kosten für ein solarbetriebenes Gerät liegen bei etwa 5.500 Euro. „Die Hälfte davon übernimmt der Verband“, so Auer. Derzeit gibt es zwei staatliche Pegel, einen in Loich und einen in Hofstetten-Grünau. Fix dazukommen soll einer in Frankenfels. Über eine App sollen die Informationen zugänglich gemacht werden.