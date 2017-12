Die Straßenmeisterei Kirchberg wächst: Ihr Betreuungsnetz wird um fast ein Drittel vergrößert. Das künftige Einsatzgebiet im Pielachtal umfasst 155 Kilometer an Landesstraßen. Das sind um 48 Straßenkilometer mehr als bisher.

Straßennetz erweitert sich in den Seitentälern

Die Erweiterung des Einsatzgebietes betrifft vor allem das Straßennetz in den Seitentälern des Pielachtales. Straßenmeister Walter Ortner informiert: „Es findet eine Optimierung bei der Betreuung der Landesstraßen über die Bezirksgrenzen hinweg statt. Die Übergänge in das Traisental und in Richtung Mank werden künftig auch auf der anderen Bergseite betreut.“

Das betrifft zum Beispiel die Landesstraßen über Aigelsbach, Geiseben, Moarigraben und über das Gscheid bis zu deren Einmündung in die Landesstraße B20 oder die Straße über den Luftberg bis kurz vor Kettenreith. Der Übergang zum neuen Einsatzgebiet soll fließend erfolgen. Im Frühjahr sollen schließlich alle neuen Kilometer mitbetreut werden.

„Das Ziel ist eine Optimierung der Betreuung der Landesstraßen über die Bezirksgrenzen.“ Walter Ortner , Straßenmeister

Unverändert bleibt hingegen das Einsatzgebiet für die B 39 von Kammerhof in der Gemeinde Hofstetten-Grünau bis zur Kreuzung im Bereich der Kreuztanne in Frankenfels.

Notwendig wird durch die Vergrößerung des Einsatzgebietes auch der Ausbau des Betriebsgeländes in Kirchberg. Dort laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren: Derzeit werden eine zusätzliche Garage für einen Lkw, Mannschaftsbus und weitere Einsatzgeräte sowie ein überdachtes Gerätelager errichtet.

Die Ausführung erfolgt überwiegend mit Fertigteilen. Den Auftrag erhielt die Firma Traunfellner. In einem zweiten Bauschritt wird der Dachstuhl von der Zimmerei Wutzl errichtet. Die Arbeiten zur Erweiterung des Verwaltungstraktes werden von den eigenen Mitarbeitern durchgeführt. Fertiggestellt sein soll der Zubau im Frühjahr 2018.