Melanie Pfeffer (19) ist die neue Dirndlkönigin des Pielachtals und tritt damit die Nachfolge von Kathrin Patscheider an. Bei einer feierlichen Zeremonie am Dirndlkirtag wurde sie offiziell gekrönt, jetzt stehen schon die ersten Termine ins Haus. Die NÖN hat mit ihr über die Herausforderungen und Chancen des neuen Amts gesprochen.

NÖN: Erst am Dirndlkirtag, einen Monat nach der Jurysitzung, wurde das Geheimnis um die neuen Majestäten des Tals gelüftet: Sie wurden zur neuen Dirndlkönigin gewählt. Wie ging es Ihnen in diesem Moment?

Melanie Pfeffer: Es war überwältigend, so viele Menschen schauen auf dich. Ich hab das gar nicht wirklich realisiert, erst am nächsten Tag.

Das Amt beinhaltet auch viele Pflichten: Wie schnell sind die ersten Termine eingetrudelt?

Am Anfang war es eigentlich noch ruhig, nach zwei Tagen hat dann auf einmal mein Handy nicht mehr aufgehört zu läuten.

Was sind Ihre ersten Termine?

Das Nussfest und das Erntedankfest in Frankenfels waren meine ersten Amtshandlungen. Mein maßgeschneidertes Dirndl war dafür leider noch nicht fertig, Adele Sterkl hat aber schon die Maße genommen und es wird in ungefähr zwei Wochen finalisiert.

„Es gibt schon sehr viele Hoheiten, aber das Dirndltal ist in seiner Vielfalt etwas ganz Besonderes“

Melanie Pfeffer, Dirndlkönigin

Wieso haben Sie sich überhaupt beworben? Was ist das Besondere an der Dirndlkönigin?

Von mir aus hätte ich das nicht gemacht, aber durch Bürgermeister Franz Größbacher und andere habe ich mich dann doch durchgerungen. Es war eine sehr gute Entscheidung, ich war schon nach und vor der Jurysitzung voll Vorfreude und würde mich sofort wieder bewerben. Es gibt zwar schon sehr viele Hoheiten, aber das Dirndltal ist in seiner Vielfalt einfach etwas ganz Besonderes: Man darf das ganze Tal präsentieren, das ist eine Ehre. Und ich bin ja in Frankenfels aufgewachsen und habe die ganzen Traditionen dadurch kennen und schätzen gelernt.

Worauf freuen Sie sich denn am meisten?

Ich fahr gerne weiter weg und freue mich schon auf die vielen Veranstaltungen. Absolute Highlights sind der Bauernball in Wien und der nächstjährige Dirndlkirtag in meiner Heimatgemeinde Frankenfels.

Was muss eine Dirndlhoheit so mitbringen?

Sehr offen sein und redegewandt. Ich kenne ja zum Glück gar keine Nervosität. Aber vielleicht muss ich noch ein bisschen spontaner werden.

Was sagen Sie zur Dirndlprinzessin Romina Winter (20) aus Hofstetten-Grünau?

Sie ist total super, wir haben uns auch schon vorher gekannt und sind echt froh, dass wir jetzt zusammen unterwegs sein dürfen.