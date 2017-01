Die Bahnmeisterei und der Bauhof der Mariazellerbahn am Standort in Kirchberg werden weiter ausgebaut. Künftig werden hier auch die Fahrleitungsmeisterei und die Signalmeisterei der NÖVOG beheimatet sein.

Diese Maßnahme ergibt sich dadurch, da mit Beginn des Jahres 2017 die Instandhaltungsarbeiten an den Bahnanlagen der Mariazellerbahn nicht mehr durch eine Privatfirma, sondern von der NÖVOG selbst durchgeführt werden. Dadurch erhöht sich auch der Mitarbeiterstand am Standort in Kirchberg von derzeit 18 auf 35 bis 40 Arbeitskräfte. Diese erfreuliche Nachricht wurde Bürgermeister Anton Gonaus vom Dienststellenleiter der NÖVOG für Infrastruktur und Instandhaltung, Michael Krueger, im Beisein von Wolfgang Grubner (Bahn-EVN) im Rahmen eines Informationsgespräches am Gemeindeamt Kirchberg überbracht. Gleichzeitig wurde auch der neue Bahnmeister Michael Tschudnig vorgestellt. Er wird künftig mit seinem Team für die gesamte Betreuung der Bahnanlagen der Mariazellerbahn verantwortlich sein.

Mit der Neuerung, dass die NÖVOG das Kerngeschäft in Eigenregie abwickelt, sei das Unternehmen organisatorisch den anderen Eisenbahnunternehmen in Österreich gleichgestellt, die alle diese Infrastrukturinstandhaltung ebenfalls selbst durchführen, betont Geschäftsführer Gerhard Stindl. „Diese Eigenverantwortung ist ein weiterer Meilenstein in der kontinuierlichen Entwicklung der NÖVOG.“

Bürgermeister Anton Gonaus bedankte sich ausdrücklich bei Gerhard Stindl sowie bei Dienststellenleiter Michael Krüger für diese Maßnahme und meinte: „Ich begrüße diese Entwicklung und freue mich, dass unser Standort nicht nur erhalten, sondern sogar ausgeweitet wird.“ Die Pflege der Bahnanlagen und Böschungen erwähnt er lobend. „Insbesondere die Schrankenanlagen, welche zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer sehr wertvoll sind, brauchen eine laufende Wartung und Betreuung“, merkt Anton Gonaus an.