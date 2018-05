Opfekompott mit Klaus Buchmann, Erich Kirchner, Toni Burger, Stefan Zeuner und Michael Flieger (v. l.) präsentiert am Freitag, 25. Mai, offiziell ihre neue CD in der Kirchberghalle. Zuvor treten die Vollblutmusiker noch am Mittwoch, 9. Mai, in Wilhelmsburg im Schloss Kreisbach sowie am Donnerstag, 17. Mai im Black Ox in Murstetten auf.

