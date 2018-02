Der Fasching wird oft auch als die fünfte Jahreszeit bezeichnet. Im Christentum diente sie quasi zur Vorbereitung auf die Fastenzeit, weshalb in den Wochen dafür noch einmal ausgelassen gefeiert wird. So auch im Pielachtal, wo wieder zahlreiche Maskenbälle und Co. auf dem Programm standen. Ihren Höhepunkt und Abschluss findet die Narrenzeit dann am Faschingsdienstag.

30. Ausgabe der Narrenparade in Ober-Grafendorf

Besonders bunt und lustig wird es am Faschingsdienstag, 13. Februar, in Ober-Grafendorf, bei der 30. Ausgabe der Narrenparade, die traditionellerweise von den örtlichen Schulen mit tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde organisiert wird. Beginn des Remmidemmis ist um 14.14 Uhr beim Schulzentrum. Für das leibliche Wohl sorgen die Vereine mit Standln entlang der Strecke.

Die Schüler der Volksschule, Sonderschule, der Neuen Mittelschule und des Polytechnikums werden sich beim Umzug gemeinsam mit ihren Lehrern in zauberhafte Wesen verwandeln. Sehr kreativ ist wieder die Auswahl der Themen, etwa die „Gestiefelte Katzenschule“ oder die „Elfenkonferenz“ der Volksschüler sowie „Ograwarts“ der NMS. Bei dem närrischen Treiben vertreten sind auch Gruppen der örtlichen Wirtschaftstreibenden und Banken, der Elternverein, die Faschingsgilde „Schulnarren“, der Musikverein Ober-Grafendorf und St. Margarethen und das Jomo Jugendblasorchester. Welche Verkleidung die Delegation der Gemeinde in diesem Jahr gewählt hat, ist noch ein streng gehütetes Geheimnis . . .

„Fasching verbindet die Gemeinde“

„Mir ist jetzt schon schlecht“, lacht Bürgermeister Peter Kalteis, wenn er an das Faschingsprogramm in Weinburg denkt - im positiven Sinne natürlich, denn es ist wieder viel los. „Gott sei dank ist das so. Viele Leute nehmen sich sogar extra Urlaub. Das verbindet die Gemeinde“, meint Kalteis. Treffpunkt ist bereits um 8 Uhr beim Gasthaus Gapp. Schule, Kindergarten und Gewerbetreibende ziehen durch die Straßen. Beim Rathaus werden den Narren die Gemeinde-Schlüssel überreicht, dann wird gefeiert, oft bis in die frühen Morgenstunden.

Einen Faschingsumzug inklusive Showeinlagen gibt es auch in Loich, organisiert von der Feuerwehr. Beginn ist um 14 Uhr.

In Frankenfels ist am Vormittag am Hauptplatz Faschingsauftakt mit Standln und einem kleinen Umzug. Wenn Schnee liegt, gibt es am Nachmittag ein Maskenlaufen mit Kinderprogramm beim Schilift, organisiert vom Marc-Digruber-Fanclub.

In Hofstetten-Grünau und Rabenstein erhält die Gemeinde am Faschingsdienstag Besuch von den Schulkindern. In Kirchberg erholt man sich am Faschingsdienstag vom vielen Lachen bei den HoRuck-Faschingsevents.

Viele Gaststätten in den Pielachtalgemeinden laden ebenfalls wieder zu Rambazamba.