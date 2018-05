Der 1. Mai hat viele Gesichter: Während die Sozialdemokraten an den Kampf und die Errungenschaften der Arbeiter erinnern, ist er für viele auch ein Anlass, alte Bräuche wieder aufleben zu lassen. In den vergangenen Jahren haben diese im Pielachtal wieder zugenommen. Rund um den beliebten Maibaum, der ursprünglich als Fruchtbarkeitssymbol galt und mittlerweile in fast jedem Ort aufgestellt wird, wurde in vielen Pielachtal-Gemeinden getanzt und gefeiert. Gleichzeitig wurden die Stämme auch für sportliche Zwecke genutzt.

Das Maibaumsteigen am Oggersheimer Platz in Rabenstein war für junge und ältere Sportler wieder ein Highlight. | Gila Wohlmann

Besonders lustig ging es in Hofstetten-Grünau zu. Während sich in den übrigen Gemeinden Feuerwehren und Vereine versammelten, um den mit Bändern und einer Tafel geschmückten Baum in die Höhe zu stemmen, wurde dort gar nicht erst versucht, den Baum aufzustellen. Dort ist es seit Jahren Brauch, den Stamm auf zwei Blöcken aufzulegen. Er wird dann mit Seifenlauge eingeschmiert und Sportler versuchen, auf den liegenden Baum zu klettern.

Das gab heuer ein besonders lustiges Bild: Der Maibaum, der erstmals von der Blasmusik aufgestellt wurde, war zu dick und konnte nicht erklommen werden. „Wir konnten erst weiter oben, wo er dünner wurde“, erzählt Blasmusik-Obmann Gerhard Gerstl. Der Brauch geht auf einen Vorfall in den 90er-Jahren zurück: „Damals wurde der Maibaum gestohlen und wäre schon fast auf den Pfarrhof gefallen, deshalb wollten ihn meine Vorgänger nicht mehr aufstellen“, sagt Trachtenvereins-Obmann Thomas Dirnberger, der bis vor einigen Jahren das Maibaumaufstellen organisierte. Dass der liegende Baum mindestens genauso schwer ist, zu erglimmen, weiß er aus eigener Erfahrung: „Ich bin sicher 40 Mal auf einen stehenden Baum geklettert und oft genug auf den liegenden – das macht keinen Unterschied.“

Während die Feuerwehren in den übrigen Tal-Gemeinden mit vereinten Kräften ihren Maibaum in die Höhe stemmen, wird in Hofstetten-Grünau gar nicht erst versucht, den Stamm aufzustellen. Kraxeln kann man auf den Maibaum aber trotzdem. | privat

Auf einen stehenden Baum kraxeln konnte man in St. Margarethen. „Wir haben heuer gezielt Leute gesucht, die das machen. In den letzten Jahren haben wir niemanden gefunden“, erzählt ÖKB-Obmann Alfred Holzgruber und freut sich, dass sich fünf junge Menschen fanden, die sich in die Lüfte wagten. Der Schnellste, Manuel Scharner, brauchte dafür nur

19 Sekunden.

Weniger weit verbreitet ist im Pielachtal hingegen das Maibaumstehlen oder -umsägen, das in vielen anderen Gemeinden für Schlagzeilen sorgt. „Wir überlegen schon immer wieder, weil es einfach eine lustige Aktion wäre. Aber das wird immer schwieriger, es kommt mittlerweile mittlerweile sogar zu Anzeigen. Das trauen sich dann immer weniger, weil es das einfach nicht wert ist“, erzählen Mitglieder der Landjugend.

Maistriche zieren die Straßen des Tals

Aber auch Frühlingsgefühle keimen vor dem 1. Mai wieder auf. „Ich habe das Gefühl, die Maistriche werden wieder mehr. Einerseits werden sie gemacht, um heimliche Liebschaften aufzudecken, andererseits für Paare, die demnächst heiraten“, erzählt Landjugendbezirk-Schriftführerin Sophie Seeböck. In Weinburg gab es heuer einen besonders kreativen: Ein rosa Strich zieht sich durch den Ort. Ganz bis zum Haus der Angebeteten hat es aber nicht mehr gereicht – die Farbe ging auf halbem Weg aus.