Die Erwartungen waren hoch, die Himmelstreppe hat diese aber in den vergangenen Monaten mit großartigen Besucherzahlen voll erfüllt. „Die NÖVOG Bahnen haben unsere Erwartungen wieder übertroffen. Bis Jahresende rechnen wir mit 515.000 Fahrgästen auf der Mariazellerbahn“, informiert Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

Ganz hervorragende Gästezahlen weist auch die Gemeindealpe Mitterbach auf. „Mit 178.000 Fahrten wurde ein neues Allzeithoch erreicht. Heuer wurden circa 9.000 bzw. 5 Prozent mehr Fahrten gemessen als 2015“, so Wilfing.

„Wir haben auf der Mariazellerbahn zahlreiche Investitionen in Infrastruktur, Energietechnik und neue Lichtzeichenanlagen getätigt – für Sicherheit und Komfort der Fahrgäste“, erläutert NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl die Modernisierungen entlang der Mariazellerbahn. Auch die Gemeindealpe Mitterbach ist seit dieser Saison mit dem „Funslope“ um eine Attraktion reicher.

Bei den Bergbahnen der Gemeindealpe startet ab Donnerstag, 8.Dezember, bei ausreichender Schneelage der Winterbetrieb. Den Auftakt macht das Ski-Opening am 9. und 10. Dezember mit Kaiser Franz Josef und der Ö3 Disco am Freitag und „Hannah und den Saubartln“ am Samstag. Ein besonderes Highlight bietet auch die Mariazellerbahn mit der Nostalgietour der Dampflokomotive am Donnerstag, 8. Dezember.