Vier der 1.000 umsatzstärksten Unternehmen kommen aus dem Pielachtal. Constantia Teich schaffte im Ranking des „Echo“-Jahrbuchs der Wirtschaft sogar eine Top-50-Platzierung. Der größte Arbeitgeber des Dirndltals landete auf dem 31. Platz.

NOEN

Das in Weinburg angesiedelte Unternehmen, das 900 Mitarbeiter beschäftigt, erzielte 2016 Umsätze in Höhe von 386.087.066 Euro. Daraus ergab sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von 194.583.099 Euro. 2017 konnte die Erfolgssträhne fortgesetzt werden: „Die gute Mischung von Tradition, Qualität und Innovation führte auch da zu einer Umsatzsteigerung“, freut sich Managing-Direktor Gerald Hummer, der ankündigt, weiter in neue Technologien und in die Ausbildung der Fachkräfte zu investieren.

„Teich ist auch ein korrekter Arbeitgeber“

Bürgermeister Peter Kalteis freut sich über den Erfolg des Top-Unternehmens: „Ich bin sehr stolz auf ‚unseren Teich‘. Er ist nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch ein überaus korrekter und fürsorglicher Arbeitgeber, der sich in sozialen Belangen in der Region mit engagiert.“ Durch Constantia-Teich habe jede Person, die arbeiten will, in der Umgebung die Perspektive auf einen guten Arbeitsplatz.

Weitere Spitzen-Unternehmen sind in Ober-Grafendorf beheimatet. Rubner Holzbau belegte mit einem Umsatz im Jahr 2016 von 55.690.444 Euro den 261. Platz. Aushängeschild der Firma ist unter anderem der Aussichtsturm Pyramidenkogel am Wörthersee.

In die Liste schaffte es auch Alfred Trepka

Der Baumeister landete mit einem Jahres-Umsatz von 33.000.000 Euro auf Platz 395. Das Hoch- und Tiefbauunternehmen zeichnete für die St. Pöltner NV Arena verantwortlich. Schubert Elektroanlagen schaffte mit 26.000.000 Euro Platz 485. Die Firma ist weltweit im Kraftwerksbau tätig und bekannt für ihr Know-how in Sachen Beschneiung. Im Jahr 2018 sind weitere größere Projekte im Bereich Wasserkraft und Rechenzentren geplant, heißt es vonseiten des Unternehmens.

Ober-Grafendorfs Bürgermeister Rainer Handlfinger freut sich, dass gleich drei der erfolgreichsten NÖ Unternehmen in seiner Gemeinde angesiedelt sind: „Ich gratuliere zum Erfolg. Diese Firmen leisten großartige Arbeit und leben den Unternehmergeist.“ Für seine Gemeinde seien diese Firmen ein Riesen-Gewinn: Sie tragen dazu bei, dass der Name Ober-Grafendorf auch überregional bekannt ist. „Die Gemeinde ist damit nicht nur ein Wohnort, sondern auch Arbeitsplatz“, so Handlfinger.

Alle diese Unternehmen werden von der WKNÖ als Leitbetriebe eingeordnet. Jene seien nicht nur für das Landes-BIP wichtig, sondern auch für die Region. „Sie sind die Kristallisationskerne der regionalen Wirtschaft und für den Wirtschaftsstandort unverzichtbar“, betont WKO-Präsidentin Sonja Zwazl.