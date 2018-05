Das Pielachtal erwandern, erradeln oder mit dem Zug erfahren können Naturbegeisterte auf verschiedenen Wegen. Gerade im Sommer zeigt sich das Tal von seiner besten Seite. Nicht umsonst ist es Gewinner des ersten Europäischen Tourismuspreises, dem „EDEN Award“. „Unser Tal wurde damit als beste aufstrebende Kleinregion für sein nachhaltiges und ländliches Tourismuskonzept ausgezeichnet“, freut sich Tourismusobmann Gerhard Hackner.

Wer sanft starten will, kann zwischen Spaziergängen wie der „Dirndlrunde in Kirchberg“, der „Dirndlmeile in Frankenfels“ oder der „Dirndl-Allee“ in Ober-Grafendorf wählen. Für mehr Herausforderung sorgt der Pielachtaler Rundwanderweg Nummer 652 mit seinen 115 Kilometern. Dafür bieten sich verschiedenen Touren an. Auf spirituelle Wanderer wartet derweil der 80,5 Kilometer lange Pilgerweg. Er führt in drei bis vier Tagen von der Maria Lourdes-Kirche in St. Pölten durch das Pielachtal und damit durch die Heimat von Kardinal König bis zur Basilika in Mariazell. Am Pilgerweg liegen die Hölzerne Kirche in Schwarzenbach und der Wallfahrtsort Annaberg.

Begeisterte Radler kommen ebenfalls auf ihre Kosten: 56 Kilometer weit führt der Pielachtaler Radweg von Dobersnigg entlang der Mariazellerbahn oder der Pielach meist abwärts. Für brennende Wadeln bieten sich dann zehn Mountainbike-Routen mit einer Gesamtlänge von rund 160 Kilometer an. Ihren Ausgangs- beziehungsweise Endpunkt haben sie jeweils an einer Haltestelle der Mariazellerbahn. Auch ein Teilstück der längsten durchgehend beschilderten Mountainbike-Strecke der Welt, der „Alpentour Austria“, führt durchs Pielachtal.

Das Erlebnisangebot endet aber nicht bei Wander- und Radrouten: Am Ebersdorfer See in Ober-Grafendorf, in der Pielachtaler Sehnsucht in Hofstetten-Grünau oder in der Pielachal gibt es Abkühlung an heißen Sommertagen. Rabenstein, Kirchberg und Frankenfels laden in ihre Freibäder ein.

„Und nicht zuletzt wollen wir unsere Gäste dazu verführen, das Dirndltal zu verkosten – all die kulinarischen Spezialitäten, frisch aus der Natur, aus den Gärten und vom Bauernhof“, verweist Tourismusobmann Hackner auch auf die kulinarische Seite des Tals. Highlight für Kulinarikfans ist der Dirndlkirtag am 29. und 30. September in Ober-Grafendorf. Dort zeigen sich die Gemeinden von ihrer besten Seite und unterhalten mit einem vielfältigen Kulturprogramm.