Auf zwei Millionen NÖM-Milchpackungen werden in den kommenden Monaten das Pielachtal und die Milch aus der Region beworben. Die zündende Idee dazu kam von Bauer Johann Janker vom Hof Brandtner in Plambach. Bauernbund-Obmänner und Kammerräte im Pielachtal überzeugten in weiterer Folge die Molkereigenossenschaft Niederösterreich sowie die NÖM, diese Werbeaktion auch tatsächlich durchzuführen.

Die Bauernbundobmänner Severin Zöchbauer und Heinz Putzenlechner, Bezirksbauernratsobmann Josef Kendler und Michael Heindl sowie Josefa und Johann Janker mit Sohn Alois und Engelbert Fahrngruber (v. l.) freuen sich, dass das Pielachtal und seine Milch nun auf zwei Millionen Milchpackungen der NÖM beworben werden. | NOEN, Hackner

Nun wurden die ersten Milchpackungen der NÖM von Bezirksbauernratsobmann Josef Kendler aus Rabenstein und den Bauernbundobmännern Heinz Putzenlechner aus Frankenfels, Engelbert Fahrngruber aus Loich, Severin Zöchbauer aus Kirchberg und Michael Heindl aus Hofstetten-Grünau am Brandtner-Hof in Plambach präsentiert. Über zwei Millionen Packerln mit der Aufschrift „Bleib frisch und nimm dir eine Auszeit im Pielachtal“ werden in den kommenden Monaten im Verkaufsbereich der NÖM ausgeliefert.

„Mir ist wichtig, dass der Kauf von regionalen Produkten auch in der Region gefördert wird.“

Johann Janker vom Hoch Brandtner in Plambach

Als besondere Attraktion werden bis zum 30. April acht Wochenendurlaube auf Bauernhöfen im Pielachtal verlost. Diese nennen sich jetzt offiziell „NÖM-Krafttankstellen im Dirndltal“. Bezirksbauernratsobmann Josef Kendler informiert: „Der Hintergrund dieser Aktion ist, unsere Region noch bekannter zu machen und den Milchabsatz anzukurbeln. Zusätzlich möchten wir den Kontakt zwischen den Milchproduzenten und den Konsumenten vertiefen. Die Urlaube sollen den Gewinnern zeigen, wo die Milch herkommt und wie sie produziert wird.“

Pielachtal als Ausflugs- und Urlaubsziel

Natürlich hoffen die Bauernvertreter, dass unter dem Motto „Entdecke die traumhafte Landschaft, wo in 251 bäuerlichen Betrieben Tag für Tag an der besten NÖM-Milch gearbeitet wird“ auch viele andere Familien in das Pielachtal kommen und sich beim Ausflug oder Urlaub von den köstlichen regionalen Produkten und dem tollen Freizeitangebot überzeugen. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.noem.at/de/krafttankstelle.

Die NÖM-Krafttankstellen im Pielachtal, die einen Wochenendurlaub, jeweils zwei Nächte für vier Personen, am Bauernhof verlosen, heißen: Obermerkenbergerhof in Hofstetten-Grünau, Griesauer in Rabenstein, Lehenhof, König-Steinbauer, Kollermann „auf der Eben“ und Fink-Geisberg in Kirchberg sowie Sunnseit’n Biohof und Hösl in Frankenfels.