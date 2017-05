FF-Großeinsatz am Donnerstagabend im Pielachtal! Ein Dachstuhl in der Rabensteiner Königsbachstraße brannte. Acht Feuerwehren im Einsatz.

Ein Dachstuhl geriet am Donnerstagabend in der Königsstraße in Brand. Sofort rückten die Florianis der FF Rabenstein aus.

Bei den Löscharbeiten wurden sie von den Feuerwehren Tradigist, Hofstetten, Weinburg, Kirchberg, Loich, sowie Obergrafendorf und Wilhelmsburg mit Drehleitern unterstützt. Acht Feuerwehren standen mit 23 Fahrzeugen und 149 Personen stundenlang im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.