Es handelt sich nach Angaben vom Donnerstag um 7.000 Euro.

In dem Wohnhaus hatte es am 1. November und am 30. Dezember vergangenen Jahres jeweils in den Abendstunden gebrannt. Dabei waren laut Polizei jeweils Brandbeschleuniger verwendet worden. Die NÖN berichtete:

Rabenstein Brand beschäftigt nun das Landeskriminalamt

Im Frühjahr 2017 und in der Zeit von 15. bis 30. November kam es außerdem zu drei versuchten Brandlegungen in dem Objekt.

Der angerichtete Gesamtschaden soll mehrere Hunderttausend Euro betragen. Hinweise werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) erbeten.