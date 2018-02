Auf Hochtouren liefen in den vergangenen Tagen die Abbrucharbeiten an der Brandruine am Rabensteiner Marktplatz. Die NÖN berichtete laufend: Mehrmals wurde das historische Gebäude, das im Besitz des Kirchbergers Leopold Gansch steht, Ziel von Brandstiftungen.

Beim letzten Brand am 30. Dezember brannte das Gebäude völlig aus, sodass ein Abriss notwendig war. „Es wurde vermutlich ein Brandbeschleuniger verwendet“, sagt Brand-Chefermittler Erich Rosenbaum vom Landeskriminalamt Niederösterreich und informiert: „Derzeit gibt es noch keine konkreten Spuren zu den Tätern. Daher haben wir die Belohnung ausgelobt.“

Bereits im Frühjahr 2017 und in der Zeit zwischen 15. und 30. November des Vorjahres kam es zu drei versuchten Brandlegungen in diesem Objekt. All diese Kleinbrände sind jedoch von selbst wieder erloschen. Die Gesamtschadenssumme wird mit mehreren hunderttausend Euro beziffert.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des oder der unbekannten Täter führen, wird jetzt seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein Geldbetrag in der Höhe von 7.000 Euro geboten.

Diese sind an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter 059133-30-3333, erbeten und werden auf Wunsch vertraulich behandelt.