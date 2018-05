Elsbeth Lohbeck verbindet eine lange Geschichte mit Rabenstein. Zum Topothek-Treffen, das von Gottfried Auer initiiert wurde, brachte sie spannende historische Dokumente aus ihrer und der Rabensteiner Geschichte mit.

Früher lebte Lohbeck am „Karhof“, dem elterliche Anwesen des ehemaligen Rabensteiner Bürgermeisters, Ehrenbürger Karl Egger. Während des Zweiten Weltkrieges war sie mit sieben Jahren alleine im Zuge der Kindeslandverschickung auf die Schwäbische Alb gelangt und später von ihrer Mutter samt Geschwistern nach Rabenstein evakuiert worden. Stets dabei hatte sie ihre Puppe „Ursula“, benannt nach ihrer älteren Cousine – für sie ein besonderes Geschenk zu Weihnachten 1938. Als sie mit Diphtherie ins St. Pöltner Krankenhaus musste, nahm sie auch die Puppe mit.

Jugend im Pielachtal

Lohbeck besuchte in Rabenstein die Volksschule, dann die städtische Oberschule in St. Pölten und als diese 1944 geschlossen wurde, die Hauptschule Kirchberg, wo sie die heute 84-jährige Helene Kopitsch kennenlernte. Sie war es auch, die ihre Freundin Elsbeth auf die Rabensteiner Topothek aufmerksam machte und zur Kontaktaufnahme mit Organisator Gottfried Auer animierte.

1945 schloss sich Lohbecks Mutter samt Kindern deutschen Soldaten an, da die Russen immer näher kamen. Eine lange, gefährliche Flucht nach Salzburg, quer durch Deutschland bis in die Heimat an der holländischen Grenze folgte. Die Puppe musste Lohbeck zurücklassen. Die Familie Egger hatte sie allerdings in einem Kellergewölbe, wie auch andere Wertgegenstände, viele Jahre versteckt. „Ursula“ blieb Lohbeck immer in Erinnerung und so suchte sie mit 18 Jahren um eine Reiserlaubnis an, um „Ursula“ zu holen. Und wirklich: Die Puppe war noch immer, wenn auch die Kleider etwas von Mäusen zerfressen waren, am Karhof.

Bis heute hegt Lohbeck ihre „Ursula“ wie ihren Augapfel, denn sie ist für sie Zeitzeuge einer wunderbaren, wenn auch nicht ungefährlichen Zeit während der Kriegswirren in Rabenstein.