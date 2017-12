Das Dorf der Raben will „Natur im Garten“-Gemeinde werden. Das haben die Gemeinderäte bei ihrer jüngsten Sitzung entschieden.

„Es war ein einstimmiger Beschluss“, freut sich Bürgermeister Kurt Wittmann, dass das Interesse an der Umsetzung eines noch blumenprächtigeren, grünen Ortes von allen Fraktionen gleichermaßen gegeben war. „Natur im Garten wird schon jetzt aktiv bei uns in der Gemeinde gelebt. Viele Bürger gestalten ihre Gärten so oder so schon lange nach diesen Kriterien“, erzählt der Ortschef weiter. Die Antragstellung und in weiterer Folge die Plakette sind jedoch ein weiteres aktives Bekenntnis zu Umwelt- und Klimaschutz und gelebter Dorfverschönerung.

Einstimmiger Beschluss im Gemeinderat

„Natur im Garten“ ist eine vom Land NÖ getragene Initiative, welche die Ökologisierung von Gärten und Grünräumen vorantreibt. Die Kriterien legen fest, dass Gärten und Grünräume ohne Pestizide, ohne chemisch-synthetische Dünger und ohne Torf gestaltet und gepflegt werden. Es wird dabei zudem großer Wert auf biologische Vielfalt und Gestaltung mit heimischen, ökologisch-wertvollen Pflanzen gelegt.