Auf viele erfolgreiche Projekte blickt die Gemeinde Rabenstein heuer zurück, doch das Unwetter vom Juni bedeutete für viele schwere Rückschläge. „Das Starkregenereignis war besonders herausfordernd“, erinnert sich Bürgermeister Kurt Wittmann.

Persönliche Ziele für 2017 liegen für das Gemeindeoberhaupt daher klar auf der Hand: „Die Restarbeiten nach dem Hochwasser beziehungsweise Starkregen gemeinsam mit der Wildbach- und Lawinenverbauung vollenden!“ Was den Bürgermeister bei sämtlichen Gemeindeprojekten freut: „Die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen läuft sehr gut und problemlos.“ Die Planung für die Loitzenbachverlegung und Straßenzusammenlegung hat sich sehr gut entwickelt. Ebenso die Planung für den Trinkwasserhochbehälter. „Das sind auch große Schwerpunkte für 2017“, kündigt Wittmann an.

Die Erschließung der Baugründe in der Mond- und Sternengasse konnte abgeschlossen werden, am Friedhof wurde die Urnenwand erheblich erweitert.

Wohnen am Kaiserpark

2017 fertiggestellt Auch der Wohnbau läuft im Ort bestens. „Das Wohnhaus am Kaiserpark wird 2017 an die Bewohner übergeben und trägt wieder zur Erhöhung der Wohnqualität in Rabenstein bei“, ist Wittmann überzeugt. „Infrastrukturmäßig fehlt sicher bei uns einiges an Geschäften, allerdings hängt das oft den Konzernen ab“, meint er indes zur örtlichen Nahversorgung und hofft auf neue Betriebsansiedlungen.

Am Kultursektor ist Rabenstein immer stark: „Das GuK besteht 2017 bereits zehn Jahre. Es hat sich hervorragend entwickelt und ist in der Region ein Highlight, ebenso die Zusammenarbeit in Sachen Kultur mit Hofstetten-Grünau.“ Überdies freut er sich über zahlreichen Gemeindeauszeichnungen, die Rabenstein zu Teil wurden, zuletzt der Titel „vereinsfreundlichste Gemeinde im Bezirk“.

Auf Regionsebene hat sich die Breitbanderschließung sehr gut entwickelt. Wittmann: „Die Grobplanung ist abgeschlossen, bei einigen kleineren Straßenstücken konnten sogar die Lehrverrohrungen mitverlegt werden.“ „Sehr stolz sind wir auf unsere Kleinregion Pielachtal, das Dirndltal und die vielen Aktivitäten, die daraus erwachsen. Das erhöht auch den Stellenwert des Tales beim Land“, resümiert er.