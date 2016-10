Rasch verbreitete sich am Freitag vergangenen via Facebook die Meldung: Ein Einbrecher, der versuche in Häuser einzudringen, sei auf einem Fahrrad durch das Pielachtal unterwegs. Sogar die Gemeinde Hofstetten-Grünau warnte auf ihrer Homepage, dass die Polizei nach einem Tatverdächtigen fahndet.

Doch soziale Netzwerke sind schnell, ihre Inhalte entsprechen nicht immer ganz den Tatsachen. Auch in diesem Fall war das so, stellte sich heraus. „Wir haben nach niemanden gefahndet“, berichtigt Rabensteins Polizeiinspektionskommandant Gerhard Sterkl. Fakt sei zwar, dass ein Kroate überprüft worden sei, gegen ihn aber kein aktueller strafrechtlicher Tatbestand vorgelegen sei.

Verdächtiges melden, aber keine Panikmache

Der Verdächtige ist der sensibilisierten Bevölkerung aufgefallen, da er mit einem Fahrrad und vielen Plastiktaschen darauf unterwegs gewesen war. Auf seinem Weg durchs Pielachtal hätte er sich nichts zu Schulden kommen lassen. Dennoch: Meldung verdächtiger Wahrnehmungen wird begrüßt, vor ungefilterter Panikmache via social media gebeten, dringend Abstand zu nehmen!