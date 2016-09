Geboren am 19. September 1916, groß gefeiert am 19. September 2016: Karoline Charlot Puhl beging am Montag der Vorwoche ihren 100. Geburtstag.

Anlass für Pfarre und Gemeinde, der Ehrenbürgerin eine Jubilarsmesse in der Kirche samt Agape im Pfarrheim zu widmen. Zahlreiche Gratulanten – von der Familie, über die Nachbarn, Freunde und Vertreter aus Kirche und Politik – stellten sich ein. Puhl nahm den Trubel um ihre Person freudig, aber gelassen entgegen: „Was soll ich schon sagen? Viel kann ich darüber nicht berichten, weil es ja das erste Mal ist, dass ich meinen 100er feiere“, lautete die heitere Antwort auf die NÖN-Anfrage, wie man sich denn so im Mittelpunkt zum 100. Wiegenfest fühle.

„Die Pfarre war immer mein ganzer Lebensinhalt!“

Was ihr ganz wichtig ist zu betonen: „Die Pfarre war immer mein ganzer Lebensinhalt!“ Über 60 Jahre war sie hier unermüdlich aktiv, vor allem im Bereich der Pfarrkanzlei. Eigentlich ist Puhl gebürtige Steirerin. Ein tragischer Schicksalsschlag – der Verlust ihres Gatten in jungen Jahren – führte sie schließlich nach Rabenstein. Pfarrer Robert Docekal (1949-1978) holte sie ins Pielachtal, wo sie den Pfarrhaushalt führte. Bald ließ sie sich zur Religionslehrerin ausbilden und engagierte sich daneben als Lektorin, Kommunionsspenderin und Wortgottesdienstleiterin. Im Pfarrgemeinderat war sie viele Jahre seit der Gründung 1971 tätig, ebenso als Mitarbeiterin im Sozialdienst und lange Zeit als Leiterin der Rabensteiner Seniorenrunde der Pfarre.

"Queen Mum" von Rabenstein

Neben ihrem kirchlichen Engagement war die Jubilarin als Kriegswitwe und Gründungsmitglied auch Funktionärin des Kriegsopferverbandes, wofür ihr seitens der Vize-Präsidentin des Kriegsopfer- und Behindertenverbandes Helga Krupitza und der Obfrau der Ortsgruppe Rabenstein Liane Radlbauer mit einer Urkunde und einem Ehrenzeichen, der „Verbandsbrosche mit Goldkranz“ für die 70-jährige Mitgliedschaft gedankt wurde.

Worauf Puhl bis heute noch ein klein wenig stolz ist, verrät sie der NÖN: „Dass mich Bürgermeister Wittmann bei der Ernennung zur Ehrenbürgerin 2003 als ,Queen Mum‘ von Rabenstein bezeichnet hat.“