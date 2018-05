Polyschüler aus Kirchberg haben die Bad-Anlagen in Rabenstein und Kirchberg auf Vordermann gebracht. „Die Schüler leisten dadurch einen wertvollen Beitrag im Dienste der Allgemeinheit, insbesondere für das Wohlbefinden der Badegäste“, betont Geschäftsführender Gemeinderat Gottfried Auer.

Was mit einer Initiative von Lehrer Günther Steindl und Gottfried Auer vor mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt als Versuch gestartet wurde, hat mittlerweile Tradition und kommt in beiden Gemeinden gut an. Die Mädchen und Burschen der polytechnischen Schule haben mit ihrem Klassenlehrer Steindl das Badepersonal sowohl im Pielachtaler Freibad in Rabenstein als auch im Erlebnisfreibad Kirchberg vor Saisonbeginn bei der Grundreinigung der Badebecken unterstützt.

Zur Reinigung des Rabensteiner Bades fanden sich die Polyschüler mit Poly-Lehrerin Barbara Sieder, Bademeister Michael Eisner und Poly-Lehrer Günther Steindl (hinten) ein. | privat

Ausgerüstet mit Besen, Kübel, oder Hochdruckreiniger säuberten die Jugendlichen unter Anleitung die Schwimm- und Kinderplanschbecken sowie das Freigelände. „Die Aktion ist sehr begrüßenswert“, meint Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann. Saisoneröffnung im Rabensteiner Bad ist am 19. Mai, im Kirchberger am 25. Mai.