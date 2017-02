Den 60. Geburtstag von Falco alias Hans Hölzel nahm sich eine Künstlergruppe zum Anlass, auf eine musikalische und visuelle Weise in das Leben des unvergesslichen Popstars einzuladen.

Für den musikalischen Teil der Veranstaltung sorgt die vierköpfige Gruppe „natural“ mit Soulsänger Peter Duke, Bassist Martin Matzinger, Gitarrist Michael Scheed und Schlagzeugerin Michaela Brezovsky. Gemeinsam interpretieren sie Falcos weltbekannte Stücke mit Fingerspitzengefühl neu.

Den visuellen Part liefert der international anerkannte Künstler Heinz Trutschnig mit seinem surrealistischen Werk „Hans Hölzel/Falco“, mit dem er dem Betrachter eine ganz neue Sichtweise auf den unvergesslichen Musiker vermitteln möchte. „Ich bin selbst in der Zeit aufgewachsen. War in den USA, als er seine größten Erfolge feierte. Da gibt es eine Verbindung“, so Trutschnig. Die Idee war es, Hans Hölzel aus seiner Kunstfigur Falco zu extrahieren. „Von seiner Kindheit, über seine Tochter, die nicht seine war, von den Spitzen bis zum Fall - wenn man bei Falco tiefer hineinhört, bekommt man mit, was in seinem Leben vor sich ging“, so Trutschnig weiter. Was ihn selbst an Falco fasziniert? „Er war immer sehr offen und ehrlich mit Worten. Und die Wahrheit schmeckt nicht jedem.“

Die Premiere findet am Samstag, 25. Februar, um 19 Uhr in der 3K-Galerie in Rabenstein statt.