NÖ Naturfreundetag: Regen konnte Stimmung nicht trüben.

Dass Niederösterreichs Naturfreunde absolut wetterfest sind, bewiesen sie am Sonntag am Geisbühel, wo bei der Josef-Franz-Hütte der NÖ Naturfreundetag in Szene ging.

Dabei wurde der Umweltpreis, die „goldene Murmel“ vergeben. Über diese durften sich heuer die Ortsgruppen aus Pöchlarn, St. Aegyd und Wiener Neudorf freuen.

Im Zuge des Naturfreundetages wurden auch 45 Jahre Naturfreundeortsgruppe Rabenstein und 40 Jahre Josef-Franz-Hütte gefeiert.

Die Band „3er Blech“ aus Lackenhof am Ötscher sorgte für beste Stimmung im Festzelt.