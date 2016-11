Der offizielle Auftakt findet am Freitag, 25. November, statt. Beim Rabensteiner Adventkonzert ab 20 Uhr werden die Gäste von der Wia z’Haus Musi und dem Gesangverein Rabenstein auf den Advent eingestimmt.

Bei kulinarischen Köstlichkeiten und Kunsthandwerk wird am Samstag um 17 Uhr von Olympia-Teilnehmer Alexander Schmirl, Dirndlkönigin Melanie II. sowie Bürgermeister Kurt Wittmann der vom Dorferneuerungsverein organisierte Weihnachtsbaum erleuchtet. Für die musikalische Umrahmung sorgt der Pielachtaler Kinderchor der Wirth Music Academy. Beim Künstleradvent im Gemeinde- und Kulturzentrum werden beim Pfarrkaffee und beim Pfarrbastelmarkt handgefertigte Bastelsachen, Kaffee, Kekse und Kuchen angeboten.

Am Samstag um 18 Uhr spielen die Turmbläser des Musikvereins Rabenstein traditionelle Adventlieder, um 19 Uhr gibt es ein Klangerlebnis mit der Alphornbläsergruppe des Musikvereins Schwarzenbach/Gölsen. Um 20 Uhr singt der 2 Täler Dreigesang aus Schwarzenbach/Pielach Advent- und Weihnachtsweisen.

Am Sonntag um 8.30 Uhr wird die Heilige Messe zum ersten Adventsonntag in der Pfarrkirche vom 2 Täler Dreigesang mitgestaltet. Um 17 Uhr singt die Solistin der Volksoper, Renee Schüttengruber, Lieder aus ihrer CD „QuerFeldEin III - Der Tag mit seinem Lichte“. Der Haupreis der Adventtombola wird am Sonntag um 18 Uhr verlost.