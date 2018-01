Rabenstein hat ein „Neujahrsbaby“. Die Sammlung alter Fotos, Dokumente und Urkunden, die der Hobby-Historiker Gottfried Auer gemeinsam mit Johann Reisenhofer und Erich Winter in monatelanger Arbeit aufbereitet hat, ist beim Bürgermeister-Empfang offiziell online gegangen.

„Mir geht es nicht nur um die Sammlung von Bildern, sondern um die Geschichte, die dahintersteht“, betont Auer. In der Topothek erfährt man via Fotos, Ansichtskarten oder Zeitdokumenten Wissenswertes über die Zeitgeschichte der Kardinal-König-Geburtsgemeinde. Auer hat in Bezug auf die Rabensteiner Vergangenheit bei Walter und Erika Burger, den Herausgebern des seit Jahrzehnten vergriffenen Heimatbuches „Rabenstein gestern – heute“, erschienen 1969, seine „Geschichtslehre“ absolviert und als Kustode die Ortshistorie über einen Zeitraum von mehr als 25 Jahren den Besuchern des Pielachtaler Heimatmuseums nähergebracht. Mit der Einrichtung der Topothek stellt er nun „sein geistiges Erbe“ seine umfangreiche Sammlung – ergänzt von zahlreichen Leihgaben aus der Bevölkerung – der Öffentlichkeit zur Verfügung. Vieles stammt aus seiner Zeit, als er in den 80ern bis Anfang der 90er-Jahre als Bildberichterstatter für die NÖN im Einsatz war.

Johann Reisenhofer hat durch viele Gespräche mit Bürgern mündlich überliefertes Wissen beigesteuert und Erich Winter, neben Aufnahmen der Rabensteiner Feuerwehr, die Daten ins EDV-System eingegeben. Wie man in dem Online-Archiv bestmöglich schmökern kann, wird bei einer ausführlichen Infoveranstaltung am 15. Februar, um 19 Uhr im GuK vorgestellt. Näheres unter www.rabenstein.topothek.at.