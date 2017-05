Beim traditionellen Flutlichtmaibaumsteigen der Volkspartei Rabenstein konnten 19 jugendliche Maibaumsteiger begrüßt werden die sich am 8 m hohen Kindermaibaum versuchten. 11 Steiger erklommen den großen 17 m hohen Maibaum.

Als Ehrenäste kamen Landtagabgeordnete Doris Schmiedl und NR Bgm Mag. Friedrich Ofenauer.

Aus England angereist und erstmals als Maibaumsteiger angetreten war Cusworth Adam, der den 5. Platz bei den männlich Erwachsenen belegte.

Ein besonderer Dank gilt der Gruppe des ASBÖ Rabenstein für die Sanitätssicherstellung und der Bergrettung Kirchberg für die Sicherung der Maibaumsteiger an den Bäumen, sowie allen Sponsoren der Tombolapreise für die große Verlosung am Schluss des Maibaumsteigens.

Durch den Einsatz der Baufirma Anzenberger aus Kirchberg konnten die Maibäume ohne Komplikation und sicher aufgestellt werden. Herzlichen Dank der Fa. Anzenberger in Person von GGR Ing. Herbert Schwaiger und seinem LKW Fahrer Helmut Krickl.

Herzlichen Dank an die Pfarre Rabenstein für die Maibaumspende.

Ergebnis am Kindermaibaum 8 m Steighöhe

Altersgruppe: 6-8 jährige

Gruber Fynn Gruber Erik Stöckl Sophie Heindl Felix Will Tabea-Sophie Mayer Anna Will Clara-Marie

Altersgruppe: 9-12 jährige

Prohaska Felix Haag Johanna Haag Helena Scharner Christina Enne Selina Heindl Christina Stöckl Stefanie Singer Fabian Nichols Harry

Altersgruppe 13-15 jährige

Scharner Raphael Grasmann Franz Scharner Jakob

Ergebnis am 17 m hohen Maibaum

Erwachsene weiblich

Zöchbauer Carina Findk Melanie Scharner Adele

Erwachsene männlich

Scharner Patrik 21.08 Scharner Raphael 21,32 Griesauer Matthias 33,37 Scharner Manuel Cusworth Adam aus Cambridge in England Gansch Stefan Prohaska Felix Kalchhauser Jakob

Anschließend an das Maibaumsteigen gab es in der Disco der Landjugend in der Tiefgarage des GuK noch einen Festabschluss der Landjugend.