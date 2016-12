„Die Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, den Gemeinderäten und allen Gemeindemitarbeitern ist top“, betont etwa ASBÖ-Obmann Willi Vorlaufer „Die Gemeinde hat für alle Vereine was übrig“, lobt SCR-Obmann Hubert Grünbichler. Mit diesem Engagement ist Rabenstein Vorreiter und wurde daher bereits zum dritten Mal bei der Aktion des Vereins „Service Freiwillige“ in Kooperation mit der NÖN als „Vereinsfreundlichste Gemeinde“ ausgezeichnet.

Der MusikvereinRabenstein setzt auf Nachwuchsarbeit:Kapellmeister Werner Schwaiger mit Carina Janker, Nadja Stückler, Elisabeth, Angelika, Antonia und Stefanie Stöckl, Lisa Egger, Hannah Brocza, Vanessa Steinmetz und Lena Kalteis. | NOEN, privat

Eine Jury bewertete die Gemeinden im Hinblick auf ideelle Unterstützung, Nachwuchsarbeit, Zurverfügungstellung kommunaler Infrastruktur sowie finanzielle Unterstützung. „Die Beziehung zu unseren Vereinen baut auf Vertrauen, gegenseitiger Hilfe und Freund schaft auf. Eine gelungene Veranstaltung stärkt den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde. Deshalb unterstützen wir unsere Vereine mit Herz und Seele“, betont Bürgermeister Kurt Wittmann. Wittmann ist selbst Obmann des Musikvereins und der Dorferneuerung. „Ich bin auch unterstützendes Mitglied in fast allen Vereinen“, so Wittmann.

Der Bürgermeister engagiert sich deshalb in Vereinen, weil er überzeugt ist, dass jeder seinen Teil für die Gesellschaft und für die Gemeinschaft leisten sollte. „Nur wenn wir zusammenhalten und zusammenarbeiten, können wir uns weiterentwickeln sowie friedlich und verständnisvoll miteinander leben“, sagt Wittmann. Es sei nicht in Ordnung, immer nur zu nehmen. Der Bürgermeister weiter: „Vielmehr halte ich es mit der Aussage: Frag nicht, was die Gesellschaft dir geben wird, sondern was du einbringen kannst. Oder: Gib, dann wird dir gegeben. Das beziehe ich nicht aufs Geld, sondern auf die Arbeit für und in der Gesellschaft.“

Über 30 Vereine gibt es in Rabenstein. Sie decken die verschiedensten Bereiche ab. Besonders die Jugendarbeit spielt eine große Rolle. Die Gemeinde steht stets stark hinter ihren Vereinen, mit Finanz- wie auch Arbeitsleistung. So werden viele Vereine subventioniert, Anschaffungen wie die Sportanlage des SC Rabenstein oder die Tennisplätze großzügig mitfinanziert. Oder es wird bei Bedarf ein Kommunalfahrzeug zur Verfügung gestellt.

Dieses Engagement findet bei den Vereinen Anklang. Der Obmann des Samariterbundes Rabenstein beschreibt das Besondere an Rabenstein so: „Alle Mitarbeiter hängen sich rein und helfen, wenn man etwas braucht. Ich glaube, das ist das Geheimnis.“ Die Fairness hebt SCR-Obmann Grünbichler hervor: „Es wird für alle etwas getan. Und die Vereine akzeptieren auch, wenn einmal etwas nicht geht. Ich freue mich über die Auszeichnung und gratuliere der Gemeinde. Sie hat es wirklich verdient.“