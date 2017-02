Intensiv auf der Suche nach Nachwuchs für die Wiener Sängerknaben ist derzeit der Präsident, Gerald Wirth aus Rabenstein.

Die Talentsuche soll dabei über die „Mittendrin“-Woche in den Semesterferien im Augarten in Wien, der Heimat der Wiener Sängerknaben, über die Bühne gehen. Über das Interesse niederösterreichischer Kinder, insbesondere auch aus dem Pielachtal, würde er sich sehr freuen. Unter den derzeit 15 niederösterreichischen Sängerknaben der 102-köpfigen Sängerknabengruppe im Alter wischen zehn und 14 Jahren ist derzeit ein Pielachtaler, der 12-jährige Jakob aus Kirchberg. „Er ist gerade auf Tournee in den USA“, berichtet Wirth über seinen begabten Schüler stolz, auch, dass schon vor einigen Jahren zwei Schwarzenbacher Burschen bei den Sängerknaben waren.

Mitmachen bei der „Mittendrin“-Woche kann jeder, „der die Liebe zum Singen mitbringt“, betont er. Vorkenntnisse in Gesang sind vor allem bei älteren Burschen ein Vorteil, da es diese dann leichter im Unterricht hätten, sollten sie übernommen werden, bei den kleineren sind sie aber kein Muss.

Interesse ungebrochen groß

„Mit der Stimme kann man so viel machen. Sie ist ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit“, weiß er, dass eigentlich „jeder singen kann, wenn er sich nur traut.“ Dabei ist Wirth überzeugt: „Landkinder haben da oft beste Voraussetzungen, weil oft noch daheim gesungen wird.“ So sei das ländliche Jodeln auch eine besondere Form des Singens und des Gefühlsausdrucks. Derzeit laufe auch gerade ein Forschungsprojekt inwieweit sich das Singen, positiv auf die Gehirnentwicklung des jungen Sängers auswirkt.

„Das Interesse, Sängerknabe zu werden, ist ungebrochen groß, Anfragen kommen aus dem In- und Ausland, manchmal auch von Kindern selbst, ohne, dass deren Eltern von ihrem Wunsch etwas wissen“, weiß er. Nähere Infos zu den Sängerknaben und ihre Ausbildung finden sich direkt auf der Homepage www.wienersaengerknaben.at.