Von Rimma Karapetyan

Heuer findet wieder die internationale Akademie des „International Kids Media House“ im Steinschaler Dörfl statt. Das Kids Media House versammelt Kinder aus aller Welt, welche dann gemeinsam an diversen Projekten in unterschiedlichen Medienbereichen arbeiten wie z.B. Kameraführung, Fotografie , Editing oder Animation.

Dieses Jahr beschäftigt sich unsere Akademie vor allem mit dem Thema „Frieden“, weswegen wir auch ein Musikvideo zum Lied „Ein Bisschen Frieden“ von der deutschen Sängerin und ESC Siegerin Nicole drehen werden. Hier im Lager haben sich Kinder aus den unterschiedlichsten Ländern versammelt um zu zeigen, was ein friedliches Miteinander bedeutet. Wir hier im Kids Media House legen sehr viel Wert darauf, dass sich die Kinder untereinander gut verstehen und gut miteinander auskommen.

Unser Highlight des Tages: Heute stand ein Interview mit der österreichischen Schauspielerin Sabine Petzl an. Unsere junge Journalistin, Mascha Feller, hat es fantastisch moderiert und wir haben verschiedene Dinge aus ihrem privatem Leben sowie Geschichten aus ihrer Schauspielkarriere, z.B. wie es ist als Schauspielerin sich in verschiedene Rollen hineinzuversetzen, gehört. Am Abend haben die Kinder auf eine kreative Art und Weise mit Hilfe von Gesang, Videos und Fotos jeweils etwas über ihr Herkunftsland erzählt.

Wir freuen uns alle schon auf die kommenden Projekte und sind sehr gespannt, was als nächstes ansteht!