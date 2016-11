SCHWARZENBACH Der Bauernschwank, der von der Theatergruppe Schwarzenbach an zwei Wochenenden aufgeführt wurde, konnte bei den Zusehern wahre Lachstürme auslösen. Besonders der Hauptdarsteller Helmut Enne, der in seiner Paraderolle der „Tante Frieda“ brillierte, war einfach genial. Ein Teil der Einnahmen aus den freiwilligen Spenden wurde am letzten Spieltag dem Verein „Essen auf Rädern“ überreicht. Der Obmann Ernst Seidl nahm die Spende mit großem Dank entgegen. Die Theatergruppe bedankt sich ganz herzlich bei allen Helfern und natürlich ganz besonders beim hervorragenden Publikum. Linkes Bild: Hinten: Christian Fuxsteiner, Heinz Wieland, Erika Loidl, Beate Fuxsteiner, Helmut Enne, Karl Egger, Elfi Stupphann, Ingrid Tröstl und Alexandra Heindl. Vorne: Eva Wehrberger, Ludwig Loidl und Gertrude Steininger. Rechtes Bild: Eva Wehrberger, Ernst Seidl und Gertrude Steininger. privat

| NOEN