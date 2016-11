„Fünf Wochen haben die Arbeiten in Summe gedauert. Allerdings haben die Unwetter in Rabenstein und Hofstetten-Grünau zu Unterbrechungen geführt“, berichtet Schwarzenbachs Bürgermeister Ernst Kulovits von der Sanierung der Pielach-Klause in Schwarzenbach. Nun konnten die Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden.

Die Krone wurde von Bewuchs und Erdreich befreit und mit Beton und plattigen Wurfsteinen versiegelt. „Aufwändig war die Herstellung einer größeren Ausbruchstelle der Wassersperre“, erzählt Kulovits, der dieses Bauwerk unbedingt erhalten wollte und das Einvernehmen mit der Wildbach- und Lawinenverbauung hergestellt hat. Am Wegrand wurde für Wanderer aus Steinen und Holz eine Rastmöglichkeit geschaffen.

Die Klause weist auf den Holzreichtum der Gemeinde hin, außerdem ist sie im Gemeindewappen integriert. „Ursprünglich war sie zum Driften von Brennholz verwendet worden oder zum Transport von Blochen zum Bahnhof“, weiß Kulovits. 1876 wurde die Klause als Josefsklause, nach Franz Josef Trauttmansdorff beschrieben. Heute erfüllt diese Wassersperre die Funktion eines Rückhaltebeckens bei Hochwasser.