Damit die Schwarzenbacher auch in Zukunft problemlos ihre Bankgeschäfte erledigen können, haben Gemeinde und Raiba nach der endgültigen Schließung der Filiale in der Vorwoche einige Ideen. Am Freitag stürmten die Kunden ein letztes Mal ihre örtliche Bankstelle. Filialbetreuer Martin Fuchs hatte noch einmal alle Hände voll zu tun, um sie zu bedienen. Um 18 Uhr schloss die Bank schließlich ihre Türen.

Sorgen machen müssen sich die Schwarzenbacher deshalb aber keine: Sie sollen in Zukunft mit einem Shuttle in die Nachbargemeinde gebracht werden, um dort ihre Bankgeschäfte erledigen zu können. In Frankenfels steht künftig ein Team mit vier Beratern zur Verfügung. „Die Kunden – vor allem auch die älteren – werden in Frankenfels auf jeden Fall weiter bestens betreut“, versprach Bankstellenleiter Franz Schnabl. Auch Bürgermeister Ernst Kulovits ist zuversichtlich, dass die Lösung zufriedenstellend sein wird. Dass die Bank einen halben Tag pro Woche geöffnet bleibt, konnte er nicht erreichen: „Das muss ich zähneknirschend zur Kenntnis nehmen. Schwarzenbach ist die kleinste von zehn Gemeinden, in der die Filiale zugesperrt wurde. Da kann ich schwer rebellieren.“

Angeboten werden sollen auch Kurse, bei denen ältere Menschen lernen, Netbanking-Plattformen zu bedienen.

Filialbetreuer Fuchs dankte dem Ortschef und seinem Vize Andreas Ganaus für die zur Verfügung gestellten Amtsräume und die gute Zusammenarbeit.