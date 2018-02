Es ist entschieden: Vorstand und Aufsichtsrat der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel (RBMM) haben in der Vorwoche das von der Geschäftsführung vorgelegte Strategiepapier abgesegnet – fast einstimmig. Lediglich im Vorstand (13 Stimmberechtigte) gab es eine Gegenstimme. Darin enthalten: Die Schließung von zehn der aktuell 30 Bankstellen der RBMM. Letzter Öffnungstag: Freitag, 4. Mai 2018.

NÖN

Betroffen von der Schließungswelle ist auch die Filiale in der Pielachtaler Gemeinde Schwarzenbach. „Nicht mehr weitergeführt werden Bankstellen, die derzeit maximal mit zwei Mitarbeitern besetzt sind. Das ist im Zeitalter der Digitalisierung, Spezialisierung und der immer höheren Regulatorien einfach nicht mehr zeitgemäß“, erklärt Direktor Johann Vieghofer.

Wenige Kunden würden ihre Bankgeschäfte ausschließlich vor Ort verrichten, außerdem „machen es die nötigen Zertifizierungen praktisch unmöglich, heute in einer kleinen Servicestelle Hypothekar-, Wertpapier- oder Versicherungsgeschäfte abzuwickeln. Das geht nur mehr über speziell ausgebildete und ständig geschulte Mitarbeiter“, sagt Vieghofer.

„Zeitgerecht aufstellen, auch wenn es wehtut“

Dass hinter all dem natürlich auch ein gewisser Kostendruck steht, verhehlt Genossenschaftsobmann Leopold Gruber-Doberer nicht: „Wir müssen uns zeitgemäß aufstellen und Veränderungen mutig ins Auge sehen, auch wenn sie wehtun. Natürlich hat keine Gemeinde eine Freude, wenn eine Bankstelle geschlossen wird. Ich kenne das als Bürgermeister aus eigener Erfahrung. Dennoch dürfen wir nicht nur Schönwetter-Funktionäre sein, sondern müssen zeitgerecht Schritte setzen, wenn wir sie noch selbst setzen können und nicht erst dann, wenn wir von den Zahlen gezwungen sind“, sagt Gruber-Doberer.

Da der Standort in der Gemeinde zu den kleinsten betroffenen Bankstellen gehört, bringt Schwarzenbachs Bürgermeister Ernst Kulovits für das wirtschaftliche Argument zwar ein gewisses Verständnis auf, dennoch will er sich für eine Kompromisslösung einsetzen. Laut Informationen seitens der Raiffeisenbank müssen die Schwarzenbacher künftig für ihre Bankgeschäfte ins etwa neun Kilometer entfernte Frankenfels fahren. „Mir liegen einerseits die älteren Leute im Ort am Herzen, die nicht mehr so mobil sind, andererseits geht es auch um die Bargeldversorgung“, so Kulovits.

Bargeldversorgung als großes Problem

Denn auch die Gemeinde selbst benötige Bargeld, etwa zur Ausszahlung des Jagdpachtschillings oder des Schneeräumungszuschusses. Bisher war die Bankstelle Schwarzenbach zweimal wöchentlich halbtags geöffnet. Der Ortschef will das Gespräch mit den zuständigen Stellen suchen und nach Möglichkeit erwirken, dass zumindest einmal in der Woche ein Schalterbetrieb erhalten bleibt, um Bargeld beheben zu können oder Sparbuchgeschäft abzuwickeln. „Für Beratungen oder Aktienkäufe sind die meisten ohnehin schon nach Frankenfels gefahren“, so Kulovits.

„Wir führen auch intensive Gespräche mit den Nahversorgern und hoffen, hier gemeinsame Lösungen anbieten zu können. Davon würden beide Seiten profitieren“, ist Direktor Eduard Neumayer überzeugt. Um die Kunden vor Ort wolle man sich ohnehin weiter bestens kümmern. „Es werden auch die gleichen Betreuer sein. Wir bauen ja keinen einzigen Mitarbeiter ab“, betont Neumayer.

Trotz all der Kritik, die der RBMM jetzt entgegen prasselt, sieht sich diese weiterhin als die Regionalbank. „Wir haben mit 20 Bankstellen immer noch genauso viele Filialen im Genossenschaftsgebiet wie Sparkassen und Volksbank gemeinsam“, betont Vieghofer.