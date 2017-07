Der Aktiv-Club Schwarzenbach ist nicht mehr aus dem Gemeindeleben wegzudenken. Seit mittlerweile zehn Jahren wird unter Obmann Fritz Putzenlechner für sportliche Abwechslung in der Dirndltal-Gemeinde gesorgt. Begonnen hat alles mit einem Fußballverein, den Putzenlechner leitete. Nachdem er Schritt für Schritt immer mehr Aufgaben, wie etwa die Jugendarbeit, übernommen hat, beschloss er, das Feld zu erweitern: Der Aktiv-Club wurde ins Leben gerufen. „Es war gar nicht so einfach am Anfang, aber der Aufwand hat sich ausgezahlt“, so der 56-Jährige.

Highlights gab es genug, so wurde etwa die Büchl-Wiese neu gestaltet. „Wir haben auf 1.250 Quadratmetern einen Spielplatz, einen Fußballplatz oder ein Trampolin eingerichtet“, erzählt der Schwarzenbacher. Ein weiteres Highlight war die Sanierung des Turnsaals. Bevor es den Aktiv-Club gab, hat es aus der Gemeinde geheißen, dieser wird erst renoviert, wenn Bedarf besteht. „Als wir dann mehrere Gymnastikstunden darin abhielten, hab ich noch einmal nach einer Sanierung gefragt. Diesmal wurde sie umgesetzt.“

Geburtstag feiert der Club mit derzeit rund 50 Mitgliedern am Sonntag, 16. Juli, auf der Büchl-Wiese. Eingeladen ist jeder, eine Messe, Musik, Grillereien sowie natürlich sportliches Programm stehen an und sorgen für Unterhaltung.