Die St. Pöltner Sängerin Nataly Fechter stand im vorigen Jahr auf verschiedenen Bühnen. Nun wagte sie auch den Schritt ins Fernsehen. In der derzeit laufenden dritten Staffel der „Vorstadtweiber“ ist sie in einer Gastrolle zu sehen.

„Es war wieder eine ganz neue Erfahrung für mich zu sehen, was alles hinter so einer Produktion steckt“, meint Fechter. Passend spielt die junge St. Pöltnerin eine Sängerin. Ihr großer Auftritt erfolgt gegen Ende der Staffel Mitte/Ende Februar in den Folgen 26 bis 30.

"Die Bühne war immer schon mein Leben“

Schauspielen hat Fechter interessiert: „Die Bühne war immer schon mein Leben.“ Singen bleibt für sie aber das Wichtigste. Allerdings könnte sie sich auch vorstellen, ein bisschen mehr als Schauspielerin zu machen: „Wenn Rollen kommen, sage ich sicher nicht nein.“ Planen könne man eine Karriere aber nicht. So hatte sich auch ihr Auftritt von selbst ergeben. Ein Produzent, mit dem die Sängerin einmal zusammenarbeitete, empfahl sie weiter.

Das neue Jahr scheint noch spannender zu werden. „Es gibt einige interessante Projekte, die ich dann im Februar bekannt gebe“, verrät sie.

Im Jahr 2017 begeisterte Fechter 2.500 Menschen beim Wiener Stadtfest oder teilte sich eine Bühne mit James Cottrial. Highlights bleiben für sie Auftritte in ihrer Heimatstadt St. Pölten.