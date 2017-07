Ein Begrüßungsmonument der besonderen Art heißt im Ortskern von Frankenfels willkommen. Eine fast vier Meter hohe blühende Skulptur soll einerseits zum Dirndlkirtag am 23. und 24. September einladen und andererseits den Status der Gemeinde als „Blumensieger“ unterstreichen.

Bauhofleiter Josef Niederer und Anita Hollaus formten nach Skizzen von Helga Wegerer aus Metallelementen und vor allem mit vielen Blumen eine strahlende „Riesen-Dirndlblume“. Am Dienstag, 11. Juli, wird eine Kommission im Rahmen der landesweiten Aktion „Blühendes NÖ“ die schönsten Blumenorte des Landes suchen. Dafür hat die Gemeinde wieder ihr schönstes Sommerkleid angezogen und lässt die Dirndlblumen in „Small“- und „XXL“-Format erstrahlen. Das Blumenkomitee Bürgermeister Franz Größbacher und Anita Hollaus motiviert: „Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um an die Vorjahreserfolge, nämlich den Sieg im Mostviertel und Vizelandesmeistertitel in Niederösterreich, anzuschließen.“