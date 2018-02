Aufführungen gibt es am Freitag, 23. Februar, und Samstag, 24. Februar, jeweils um 20 Uhr, am Sonntag, 25. Februar, um 14.30 Uhr sowie am Freitag, 2. März, und Samstag, 2. März, um 20 Uhr im Naturhotel Steinschalerhof. Kartenbestellungen nimmt Elfi Egger unter 0664/8312459 entgegen.