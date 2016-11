Verstärkt Initiativen setzen will man nächstes Jahr, um den Ausflugsverkehr und die Nächtigungszahlen im Dirndltal weiter voranzutreiben. Dazu gehören ein umfangreiches touristisches Angebot mit Dirndlblüten-Wanderungen und die Erarbeitung eines neuen Marketingkonzeptes durch den Mostviertel Tourismus.

Im Zuge eines Workshops wurden diesbezüglich entsprechende Angebote von Petra Scholze-Simmel und Erich Niederer, Natur- und Landschaftsvermittler, Martina Kalteis, Natur- und Kulturvermittler, Wanderführer Johann Hebauer sowie von Obmann Gerhard Hackner und Gottfried Auer, der selbst Natur- und Landschaftsvermittler ist, vom Tourismusverband Pielachtal erarbeitet.

„Dirndlbliahngschpian“ im Pielachtal

Unter dem Motto „Dirndlbliahngschpian“ wird es zum Start in die Tourismus-Saison 2017, wie früher, die „Dirndlblüten-Wanderungen“ geben. Am 25. und 26. März, ausgehend vom Wildkräuter-Hotel Steinschalerhof in Warth, führen die Wanderungen ab 13 Uhr über die blühende Südseite des Geisbühels nach Tradigist und zurück am Hang des Hofberges.

Am 2. April lädt Erich Niederer mit Start um 8.30 Uhr beim Bahnhof in Frankenfels zur Dirndlblüten-Wanderung ein. Tourismusobmann Gerhard Hackner freut sich: „Ein großes Dankeschön an alle, die mithelfen, dass der Saisonstart gelingt. Zusätzlich wird es Informationen über schöne Plätze zur Blütezeit des Dirndlstrauches, wie die Dirndl-Allee in Ober-Grafendorf, die Steinschaler Naturgärten in Warth oder die Dirndlzeile in Kirchberg, geben.“ Im Herbst soll es erstmals Dirndlwanderungen zur Erntezeit im August und September geben.

Geschäftsführer Andreas Purt (links) und Manuela Distelberger (rechts) von Mostviertel Tourismus haben in enger Kooperation mit dem Pielachtal ein neues Tourismusmarketing erarbeitet. Tourismusobmann Gerhard Hackner freut sich auf die neuen Marketingaktivitäten. | Privat

Daneben hat die Destination Mostviertel Tourismus ein neues Tourismusmarketing für das Pielachtal für die Jahre 2017 und 2018 erarbeitet. Mit der Erstellung des Konzeptes sind Geschäftsführer Andreas Purt und Manuela Distelberger befasst. Im Fokus steht dabei das Pielachtal als Naturerlebnis mit Einbindung der Mariazellerbahn und der Bahnhöfe aus Ausgangspunkt für viele Aktivitäten. Angedacht wird die Abhaltung eines Schmalspurfestivals.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Thema „Genuss und kulinarisches Handwerk im Dirndl-tal“, wobei mehrtägige Angebote in Kooperation mit der Gastronomie und den Leithotelbetrieben kreiert werden. „Nach der erfolgreichen Landesausstellung 2015 gilt es, mit gezielten Werbe- und Marketingmaßnahmen weitere Initiativen für die Zukunft des Dirndltales zu setzen“, so Hackner.