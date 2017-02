Die Diskussionen rund um die Wiederbelebung der Krumpe gehen in die nächste Runde. Einer der Gesellschafter der „Ober-Grafendorfer Anschlussbahnen gemeinnützige GmbH“, der Unternehmer Wolfgang Stix, wollte sich „emotionslos“ ein Bild der aktuellen Situation machen. „Ich hätte gerne, dass die Krumpe wieder fährt, aber ich bin hier nur Unterstützer“, so Stix.

Krumpe soll bei Sportplatz enden

Aktuell ist die Situation so, dass die Krumpe in Bischofstetten nicht bis zum Bahnhof geführt werden, sondern schon beim Sportplatz aufhören soll. Das sorgte bei einigen Befürwortern der Tourismusbahn für Aufregung, denn „schließlich wollen die Nutzer der Bahn nicht in der Pampa aussteigen.“ Stix versteht die Aufregung jedoch nicht. „Wir streiten hier um des Kaisers Bart. In Wahrheit sind es vom Sportplatz nur 200 Meter bis zum Bahnhof“, ist Stix überzeugt. Außerdem soll nur etwa 30 Meter entfernt vom Sportplatz das neue Gemeindezentrum entstehen. „Dann hätten wir dort auch die nötige Infrastruktur mit Toiletten“, führt der Ober-Grafendorfer Unternehmer aus.

„Generell ist es doch wurscht, wo die Fahrgäste aussteigen. Für mich zählt die beste Lösung für Bischofstetten“, verweist Bürgermeister Reinhard Hager darauf, dass er keine Schienen beim neuen Feuerwehrhaus haben will. „Wenn der Zug bis Höhe Sportplatz fährt, haben wir nichts dagegen, im Gegenteil, wir profitieren als Gemeinde ja auch davon.“