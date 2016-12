Bei der Hauptversammlung des Tourismusverbandes Pielachtal informierte Obmann Gerhard Hackner über die Aktivitäten im kommenden Jahr: „Wir feiern das Jubiläum ,40 Jahre Pielachtaler Rundwanderweg‘ mit einer Jubiläumsbegehung am Weitwanderweg im April und Mai 2017 sowie mit einem Festakt am 21. Mai in Loich.“ Ebenso steht im kommenden Jahr das Jubiläum „40 Jahre Partnerschaft des Pielachtales mit dem Stadtteil Oggersheim“ in Ludwigshafen am Rhein an.

Aus diesem Anlass ist vom 25. bis 28. Mai eine Partnerfahrt nach Deutschland geplant – gemeinsam mit Pater Leonhard Obex, der seinen Pfarrausflug dorthin unternimmt. Weitere Vorhaben für das kommende Jahr sind Dirndlwanderungen zur Dirndlblüte und Dirndlernte, sowie der Pielachtaler Dirndlkirtag am 23. und 24. September in Frankenfels. In der Versammlung wurde auch das Budget für 2017 in der Höhe von 49.700 Euro genehmigt.

Neuer "Auftritt" für das Pielachtal

Über die Umsetzung des neuen „Marketing Pielachtal – gemeinsamer Auftritt rund um die Dirndl“ in den Jahren 2017 und 2018 informierte Mostviertel-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt. Als Projektträger fungiert Mostviertel Tourismus mit Kooperationspartnern im Pielachtal. Das Projektvolumen beträgt 192.900 Euro. Fördermittel in Höhe von 60 Prozent werden erwartet. Purt führt aus: „Das Ziel ist die Aufwertung von regionalen Tourismus- und Freizeitaktivitäten. Es gibt Initiativen für Kulinarisches Handwerk, die Genussreise Pielachtal und die Aufbereitung des Angebotes rund um die Bahnhöfe der Mariazellerbahn mit Einbeziehung des neuen Modellbahnmuseums.“ Gestärkt werden solle die „Marke Pielachtal – das Dirndltal“ mit Werbemitteln, Inseraten, einer Webseite und Messebesuchen.

Der Tourismusobmann gab auch einen Rückblick und hob besonders die Projekte „Wanderoffensive an der Mariazellerbahn“, „Touristisches Leitsystem für das Pielachtal“ und „Tourismus-Marketing Pielachtal“ hevor, die von den Mitgliedsgemeinden des Verbandes erfolgreich abgeschlossen wurden. Ein Highlight für die Region sei die Landesausstellung gewesen.