Wenn man den Weinburgern glaubt, steht die Nachfolge für Vizebürgermeisterin Christine Kerschner und geschäftsführenden Gemeinderat Harald Rolke, die im Februar ihre Ämter zurücklegen wollen , bereits fest: Es verdichteten sich die Spekulationen, dass die Gemeinderäte Michael Strasser und Michael Kern ihre Ämter übernehmen. Strasser soll Vizebürgermeister werden, Kern geschäftsführender Gemeinderat.

Offizielle Bestätigung gibt es dazu auf NÖN-Anfrage zwar noch keine, die Zeichen stehen aber gut, dass das Duo bald eine bedeutendere Rolle in der Kommunalpolitik Weinburgs spielen wird: „Michael Strasser und Michael Kern sind sehr talentiert und überaus engagiert. Ich bin mir sicher, dass ihnen irgendwann die Zukunft in Weinburg gehört. Jetzt geht es darum, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen“, meint Ortschef Peter Kalteis. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass die Entscheidung über die Nachfolge erst in den dafür zuständigen Gremien getroffen wird. Eine SP-Klubsitzung soll es nach der Landtagswahl geben.

Das bekräftigt auch Michael Strasser: „Wir müssen die Beschlüsse in den Gremien abwarten.“ Der ÖBB-Fachtrainer betont jedoch, dass ihm die Arbeit in der Gemeinde wichtig sei. „Es ist interessant. Ich will etwas weiterbringen, Weinburg zukunftsfit und für alle Generationen lebenswert machen“, ist der 41-Jährige motiviert.

Ähnlich sieht das Michael Kern. Auch der Triebfahrzeugführer bestätigt sein Interesse an der Kommunalpolitik: „Die Entscheidung über die Nachfolge ist aber noch nicht getroffen.“ Dass er sich für Weinburg und dessen Bürger einsetzen will, ist für ihn aber klar: „Ich habe erst den SP-Gemeinde-Parteivorsitz übernommen und damit schon gezeigt, dass mir Weinburg sehr am Herzen liegt. Natürlich bin ich bereit, mich weiter einzubringen.“