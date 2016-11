Im Zuge des Elternabends in der Volksschule stellte Bürgermeister Peter Kalteis (SP) ein neues Betreuungskonzept für Schulkinder am Nachmittag vor. Da die Nachfrage in den letzten Jahren gestiegen ist, war es nicht mehr möglich, alle Kinder im Kindergarten zu betreuen.

Daher wurde von der Gemeinde für begrenzte Zeit ein Bus zum Wifki nach Ober-Grafendorf organisiert. „Weil das auf Dauer keine Lösung war“, so Kalteis, wird nun in der freien Schulwartwohnung im Erdgeschoß Platz für die Nachmittagsbetreuung direkt im Ort geschaffen. Dafür gibt es eine Förderung in Höhe von 55.000 Euro vom Land.

Bedarf kann bis Mitte Dezember angemeldet werden

„Bis Mitte Dezember haben die Eltern jetzt Zeit, ihren Bedarf anzumelden. Über die Weihnachtsferien fangen wir mit den Adaptierungsarbeiten an“, berichtet Kalteis. Starten soll die Kinderbetreuung im Ort mit dem neuen Schuljahr. Das Personal für die Kinderbetreuung stellt die Volkshilfe zur Verfügung, die auch für die pädagogische Ausrichtung verantwortlich ist.

Sinnvolle Freizeitgestaltung mit Betreuung in sozialen Gruppen

In Kooperation mit der Volkshilfe wird so eine sinnvolle Freizeitgestaltung mit Betreuung in sozialen Gruppen angeboten. Die Volksschulkinder werden direkt nach Unterrichtsschluss vom Betreuer in Empfang genommen, bekommen ein warmes Mittagessen und erledigen dann gemeinsam mit einer Lehrerin in einer Lernstunde ihre Hausübung. Danach dürfen die Kinder spielen und basteln. „Wenn die Kinder nach Hause kommen, ist die Arbeit bereits erledigt und die Zeit mit den Eltern kann genossen werden“, ist Kalteis überzeugt.

Bewegung für Kinder wichtig

Wichtig für Karola Grill-Haderer von der Volkshilfe ist es, dass die Volksschüler sich bewegen und auch sehen, dass man sich ohne Fernseher und Gameboy beschäftigen kann. Die Betreuungszeit geht täglich von Unterrichtsschluss bis in den späten Nachmittag hinein. Es kann individuell durch die Eltern entschieden werden, wann und wie oft pro Woche man diese Dienste in Anspruch nimmt.

Gemeinde übernimmt Großteil der Kosten

Ein Großteil der anfallenden Kosten wird von der Gemeinde übernommen und auch zum Essen der Kinder zahlt sie die Hälfte dazu. Die Schüler werden entweder von Junglehrern, Pädagogen oder eigens geschultem Betreuungspersonal beaufsichtigt und beschäftigt. In der freien Wohnung im Schulhaus sollen ein großer Raum zum Spielen, ein kleiner Ruheraum untergebracht und eine kleine Küche eingerichtet werden.