In Schwarzenbach hat der Winter schon seine ersten Boten geschickt. Bis zu 30 Zentimeter Schnee lagen dort. Die Gemeinde war dafür bereits bestens gerüstet und meisterte den ersten Schneefall ohne Probleme. Eingeteilt sind in Schwarzenbach vor allem Weggemeinschaften, die die Güterwege selbst räumen. Je nach Härte des Winters gibt es dafür finanzielle Zuschüsse der Gemeinde, die außerdem Salz und Splitt zur Verfügung stellt. Die beiden Gemeindestraßen werden von einer Firma geräumt, um die Gehsteige und die Kirchentreppen kümmern sich engagierte Privatpersonen.

"Der Winter kann kommen"

Gut vorbereitet auf alle Schneemassen ist man auch im übrigen Pielachtal: Die Schneeräumung in St. Margarethen übernimmt eine Firma aus Bischofstetten. Bürgermeister Franz Trischler: „Wir sind damit sehr zufrieden. Der Winter kann kommen.“

In Loich verlässt sich die Gemeinde auf den Maschinenring. „Wir haben nur gute Erfahrungen mit ihnen gemacht. Zwei Landwirte sind eingeteilt, um Wege und Straße zu räumen“, erklärt Bürgermeister Anton Grubner. Das erste Jahr ohne Hilfe vom Maschinenring will man hingegen in Ober-Grafendorf auskommen. „Wir haben so viele Fahrzeuge, dass wir das allein schaffen sollten“, ist sich Bürgermeister Rainer Handlfinger sicher.

Gute Vorbereitung auf Wintereinbruch

Ohne Unterstützung von privaten Anbietern meistert auch Weinburg den Winterdienst. Nicht einmal zehn Mitarbeiter des Bauhofs schupfen die Schneeräumung. „Die letzten Jahre waren eher amüsant, weil wir gut vorbereitet waren und dann hat’s nur so wenig geschneit“, sagt Ortschef Peter Kalteis. Ebenfalls selbst schafft man in Hofstetten-Grünau den Winterdienst. Vier Mitarbeiter sagen dort eisglatten und nicht befahrbaren Straßen den Kampf an.

Auch in Rabenstein und Kirchberg kann der Winter kommen. Bürgermeister Kurt Wittmann berichtet: „Die Vorbereitungsarbeiten sind längst abgeschlossen. Auch die Diensteinteilung steht, die Geräte sind einsatzbereit.“ Leicht angezuckert waren heuer schon die höheren Lagen am Gaisbühel. In Kirchberg herrscht momentan noch trübes Herbstwetter, aber Maschinen und Helfer sind bereit. „Die Güterwege werden von den Bauern selbst geräumt, es gibt aber auch Unterstützung von der Gemeinde“, erzählt Ortschef Anton Gonaus.

Gscheid und Morigraben sind Herausforderung

Die Landesstraßen werden von Straßenmeistereien betreut. Für Ober-Grafendorf, Weinburg und St. Margarethen ist St. Pölten zuständig, für die übrigen Pielachtal-Gemeinden die Straßenmeisterei Kirchberg.

Bei dieser stehen 25 Mitarbeiter im Winter im Einsatz, um die Straßen zwischen Hofstetten-Grünau und Frankenfels vom Schnee zu befreien. Die Vorbereitungen für die kalte Jahreszeit sind abgeschlossen, man musste schon zu den ersten Einsätzen ausrücken. „Wir haben drei Lkw und einen Unimog. Damit betreuen wir die B39 sowie die Verbindungsstraßen Richtung Mank und Lilienfeld“, erklärt Straßenmeister Walter Ortner.

„Wir sind schon eine kleine Gebirgsmeisterei"

In besonders schneereichen Zeiten stehen den rund 25 Mitarbeitern, die im Winterdienst im Einsatz sind, außerdem vier Frächterfahrzeuge zur Verfügung. Diese werden im Bedarfsfall angemietet. Damit Autofahrer auf den Straßen weniger rutschen, verbraucht die Straßenmeisterei pro Jahr durchschnittlich 470 Tonnen Streusalz und rund 1.800 Tonnen Splitt. „Wir sind schon eine kleine Gebirgsmeisterei“, schmunzelt Ortner. Gerade am Gscheid oder im Morigraben zeigt sich der Winter oft von seiner stärksten Seite.

In diesem Fall stehen auch die Feuerwehren zur Seite. Abschnittskommandant Andreas Ganaus sieht dem zuversichtlich entgegen: „Wir haben uns vorbereitet. Wenn der große Schneefall kommt, sind wir gewappnet und müssen nicht panisch reagieren.“ Der erste Schnee blieb noch ohne Einsatz.