In der kalten Jahreszeit geht es in Weinburg rund: Vorweihnachtliche Veranstaltungen beginnen in der Gemeinde schon am Samstag, 19. November, mit dem Perchtenlauf, der um 19 Uhr beim Amtshaus startet. Davor locken schon ab 17 Uhr Schmankerl bei Standln im Ort.

Am Samstag darauf, dem 26. November, findet die Christbaumerstbeleuchtung um 18 Uhr vor der Gemeinde statt. Im Dezember gibt es verschiedene Adventaktivitäten wie etwa das Weihnachtskonzert mit Günter Kräftner (am 10. Dezember), das Adventkonzert mit dem örtlichen Kirchenchor (am 18. Dezember) und Wanderungen mit den Naturfreunden und der Landjugend.

Ein alljährliches Highlight ist die traditionelle Weinburger Herbergssuche bei der Waldkapelle, wo eine lebende Krippe dargeboten wird. Diese findet heuer am Donnerstag, 17. Dezember, um 16 Uhr statt. Wer auch am 23. Dezember noch nicht in weihnachtlicher Stimmung ist, kann sich beim X-Mas Warm Up des CKT Weinburg ab 16 Uhr vor dem Amtshaus darauf einstimmen.