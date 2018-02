Das Konzept der schulischen Nachmittagsbetreuung wird schon in einem Großteil der Schulen im Land angeboten. Oft können aber die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten den hohen Anforderungen, die solche Betreuungsstätten erfüllen sollten, nicht standhalten.

Um die derzeitige Situation in Niederösterreich zu erheben wurden 1.025 Pflichtschulen dazu eingeladen, an einer schriftlichen Befragung teilzunehmen. In diesem Fragebogen wurde der Zustand der Räumlichkeiten und dessen Ausstattung erhoben. Unter den knapp 400 zurückgesandten Bögen befanden sich auch zwei aus den Volksschulen Weinburg und Hofstetten-Grünau.

Direktorin Brunhilde Frühwirth zeigt sich durchaus zufrieden mit der Situation der Nachmittagsbetreuung in ihren beiden Orten. „In beiden Gemeinden kommt jedes Jahr eine Gruppe zustande. Die Nachfrage ist also vorhanden“, freut sich die Schulleiterin. „Auch die erforderlichen räumlichen Anforderungen in Weinburg und Hofstetten-Grünau passen gut.“