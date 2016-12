„Ich habe sehr viel von meiner Großmutter und ihrem einfachen Leben gelernt und habe mich entschlossen, genauso einfach zu leben.“, erzählt Ulrike Schnetzinger, Kräuterpädagogin aus Hofstetten-Grünau, bei einer Tasse selbstgemachtem Kräutertee. Die Zutaten dafür findet sie im Wald und auf Wiesen, die gar nicht oder nur sehr wenig durch Düngungsmittel belastet sind. Schnetzinger ernährt sich fast ausschließlich von Produkten, die sie aus ihrem Garten bezieht und sogar ihre Kosmetikartikel stellt sie selbst auf natürliche Weise her. Wichtig ist für sie, dass die Natur so bewahrt bleibt, wie sie ist und ohne menschliches Eingreifen wachsen darf.

Auf Umwegen zur Traumberufung

Die Liebe zu Wildkräutern hatte die heute Selbstständige schon immer, doch ging sie andere Wege, bevor sie sich ganz ihrer Leidenschaft widmete. Zuerst lernte sie Einzelhandelskauffrau und arbeitete später im sozialen Bereich. „Meine Vorkenntnisse helfen mir bei meiner heutigen Tätigkeit sehr. Zum einen beim Erhalten und Führen meines Ladens ‚Kräuterschatzkistl‘ in Hofstetten und zum anderen weiß ich durch meine Tätigkeit in der Altenpflege, wie Kräuter auf Menschen wirken können.“, erklärt Ulrike Schnetzinger.

Ihr Wissen über heimische Wildkräuter gibt sie bei Seminaren oder Kräuterwanderung an Interessierte weiter und hat gemeinsam mit Gleichgesinnten den Verein Kräuterkraftwerke gegründet – der erste dieser Art im Bundesland. Wegen ihrem großen Wissen über Wildkräuter beauftragte die Gemeinde Weinburg die Kräuterpädagogin mit der Planung eines Kräutergartens im Ort.

Da Schnetzinger auch noch viele andere Ausbildungen wie zum Beispiel im Bereich der traditionellen europäischen Heilkunde besitzt, wird der große Garten in mehrere kleinere Themen-Gärten gegliedert. Die verschiedenen Bereiche werden unter anderem mit speziellen Kräutern für die verschiedenen Organe oder auch mit Frauenkräutern ausgestattet.

„Am interessantesten ist für mich die Signaturenlehre. Früher konnten die Menschen die Heilkraft von Pflanzen nur von außen beurteilen. Heute werden die damals angenommenen Wirkungen wissenschaftlich bewiesen. Man sieht also, dass die Natur uns alles gibt, was wir für unsere Gesundheit brauchen“, erklärt die Kräuterkoryphäe voller Freude. Ihr Erlerntes möchte Schnetzinger in einem Seminarhaus direkt bei den Gärten in Weinburg weitergeben und auch für Kinder wird ein spezieller Garten angelegt. Dabei erfahren die jungen Entdecker anhand von Märchen mehr über die einzelnen Kräuter.

Das Projekt, das Schnetzinger gemeinsam mit ihrer Tochter Julia Kaiblinger durchführt, steht unter strenger Kontrolle der UNESCO, weil es zur Erhaltung des Weltnaturerbes beiträgt.