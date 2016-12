„Weihnachten begann für mich immer erst am 25. Dezember mittags, davor war ich mit verschiedensten Gruppen und Chören immer unterwegs“, erzählt der musikalische Alleskönner Anton Artner. Seit mittlerweile 40 Jahren musiziert er jedes Jahr am Heiligen Abend mit drei seiner Kollegen beim Turmblasen vor und nach der Christmette in Weinburg.

1976 organisierte der damalige Pfarrer Rudolf Schierer mit Mesner Josef Oberleitner das traditionelle Spiel und engagierte dafür die Jugendblaskapelle Ober-Grafendorf. Anton Artner war von Anfang an mit dabei und musizierte in dieser Zeit gemeinsam mit mehr als 15 verschiedenen Kollegen. Heute wird das Turmblasen vom Blasmusikverein Hofstetten/Grünau gespielt, bei dem Anton Artner die Aufgabe des Kapellmeisters innehat.

Tradition und Therapie

Er hat auch trotz seiner schweren Krankheit im Jahr 2015 kein Turmblasen verpasst und spielte voriges Jahr nach zehn Monate langer Pause zum ersten Mal wieder mit. „Die Musik ist für mich eine Therapie“, betont Artner. In den verschiedensten Besetzungen hat er jedes Instrument schon einmal gespielt. In den 40 Jahren der Tradition gab es einige Highlights. Zum Beispiel lag im Jahr 1988 die Frau eines Kollegen in den Wehen, doch kurz vor dem Auftritt am Heiligen Abend kam dieser trotzdem direkt aus dem Krankenhaus. Auch mit den Launen des Wetters hatten die Musiker zu kämpfen.

Von Regen, der so stark war, dass das Turmblasen in der Kirche veranstaltet werden musste, oder Temperaturen bis zu minus 19 Grad Celsius, bei denen die Ventile der Instrumente einfroren. Die Qualität ist laut Artner immer besser geworden, auch wenn das Spielen bei kalten Temperaturen sehr schwierig ist. „Für mich war es nie eine Qual am Heiligen Abend um 21 Uhr meine Sachen zu packen und nach Weinburg zu fahren, es war für mich und für meine Familie selbstverständlich.“