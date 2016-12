Weiter gesteigert hat das Weinburger Unternehmen Constantia Teich seine Energieeffizienz. Dafür gab es erneut eine Auszeichnung vom Umweltministerium. „Das ist eine anerkennende Bestätigung für unser Engagement und unterstreicht unsere Grundhaltung in allen Bereichen ressourcenschonend zu agieren“, freut sich General Manager Gerald Hummer.

Platz drei für Constantia Teich

Unter 43 teilnehmenden Betrieben landete Constantia Teich auf Platz drei. Energieeinsparungen von rund 8.000 Megawatt-Stunden pro Jahr an Erdgas und Strom oder rund 1.800 Tonnen CO bringt das eingereichte Maßnahmenpaket. Dafür wurden ein Gas-Heizkessel für das EDV-Gebäude und ein elektrisch beheizter Thermoölkessel im Walzwerk 2 durch eine Wärmerückgewinnung aus Warmwasser und Thermoöl aus der Abluftreinigungsanlage ersetzt. Außerdem wurde in eine neue Tiefdruckanlage mit energieeffizienter Trocknung investiert.

„Energieeffizienz bedeutet, bereits bei der Neuanschaffung von Maschinen auf möglichst geringen Energieverbrauch zu achten. Aus der Senkung des Energieverbrauchs folgt auch eine Senkung der Kosten. Das leistet einen weiteren Beitrag zum Erhalt unserer Wettbewerbsfähigkeit“, führt Hummer aus.

Gerade erst hatte Constantia Flexibles den Sonderpreis beim Staatspreis Smart Packaging abgeräumt. In der Kategorie Ressourcenschonung und Abfallvermeidung wurde die Platine „Die Cut 2020“ ausgezeichnet. Durch eine deutliche Materialreduktion wurde der CO -Fußabdruck signifikant gesenkt – die Platine ist mit 20 µm nur halb so dick wie ein Haar. Das Produkt ist dank UV-Flexodruck auch lösungsmittelfrei.