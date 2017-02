Einen weiteren Kunstpreis darf der international erfolgreiche Künstler Heinz Trutschnig sein eigen nennen: Den internationalen Kunstpreis „Beato Angelico“ – Papst Paolo VI. gewidmet – hat er im italienischen Lecce bekommen.

Mit dem national angesehenen Preis wird der Weinburger für sein bisheriges Schaffen gewürdigt, das er in den letzten Jahren in Italien ausgestellt hat. Dafür wurde er auch zum Ehrenmitglied der „Italia in Art“-Akademie gewählt. 2017 wird sich Trutschnig ausstellungstechnisch mehr in Niederösterreich bewegen: Am 25. Februar stellt er etwa in der 3K-Galerie in Rabenstein zum Thema „Falco Natural“ aus, am 1. April in Neulengbach in der Galerie 333, ab 1. Juli in Neustift Innermanzing.

Dieses Jahr wird es Trutschnigs Werke auch in den USA, in Italien und auf der Internationalen Kunstmesse Basel zu sehen geben. „Das alles geht sich zeitlich noch gut aus, um weiterhin kreativ sein zu können“, so Heinz Trutschnig.