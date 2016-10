Heiß diskutiert wurde bei der letzten Gemeinderatssitzung in Weinburg. Während sonst fast alle Beschlüsse einstimmig fielen, stimmte die VP gegen eine Subvention des Vereins ProKunst, der vergangene Woche das erste Artfestival veranstaltet hatte. Er suchte um eine Förderung in Höhe von 3.000 Euro für die bereits abgehaltene Kulturveranstaltung an.

„Der Verein ist ein Fass ohne Boden“, ärgerte sich VP-Gemeinderätin Verena Bernert. Und VP-Gemeinderat Siegfried Zöchling fügte hinzu: „Wir treten damit die anderen Vereine mit Füßen.“ Auch SP-Bürgermeister Peter Kalteis betonte, dass er sich mit der Förderung schwer tue. Aber: „Die Vorstände haften mit ihrem Privatvermögen, das möchte ich nicht. Und es war ja wirklich eine besondere Veranstaltung.“ Kalteis bekam Unterstützung aus seiner Fraktion. Michael Strasser betonte: „Das war eine der schönsten Sachen in Weinburg.“ Und Michael Kern gab zu bedenken: „Jeder Verein, der Außergewöhnliches zustande bringt, hat bisher Unterstützung erhalten.“ Der Beschluss fiel schließlich ohne Zustimmung der ÖVP, die noch einmal betonte: „Wir sollten in Zukunft mit der Kunstförderung am Boden bleiben.“ Neo-FP-Gemeinderat Josef Fleischhacker stimmte für die Unterstützung des Vereins, betonte aber: „Nächstes Mal soll vorher angesucht werden.“ Die Subvention ist an die Vorlegung einer Abrechnung gebunden.

Diskussion um Baustart ohne Beschluss

Weiterer Diskussionspunkt in der Sitzung war die Beschlussfassung für die Errichtung eines Parkplatzes hinter dem Amtsgebäude. Im Sommer gab Kalteis den Auftrag mit einem Volumen von rund 46.000 Euro. VP-Geschäftsführender Gemeinderat Franz Fuchs betonte: „Wir hatten das nicht im Budget. Nächstes Mal werden wir nicht dabei sein.“ Dennoch fiel der Beschluss einstimmig.