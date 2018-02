Einen kritischen Blick auf geltende Moralvorstellungen bietet das Stück „Eine höllische Nacht“. Die Komödie aus der Hand von Balthasar Alletsee entführt das Publikum im 82er Haus dabei auf eine spannende Reise in die Bürokratie der Unterwelt. Unter der Regie von Wolfgang Scherzer und Wolfgang Mauerer entstand eine einzigartige Produktion.

Ganz und gar nicht unseren Vorstellungen entspricht die „Hölle“, wie sie den Besuchern in der humorvollen Theateraufführung präsentiert wird. So trifft bereits vor dem Tod der betreffenden Person ein Buchhalter aus der Unterwelt (Vinzenz Dellinger) ein und führt eine Bilanzierung sämtlicher Fehltritte der betreffenden Person durch. Dabei hat dieser eine komplett individuelle Ansicht von „Moral“, die so gar nicht mit unseren Werten übereinstimmt.

Einzigartiger Humor überzeugt Zuschauer

Mit diesem Schicksal sieht sich auch der übervorsichtige Protagonist Herbert (Lukas Rein) konfrontiert. Trotz seines überkorrekten und bisweilen ängstlichen Lebensstils soll dieser wegen zu repetitiven Verhaltens „aus dem Verkehr gezogen“ und obendrein einen Platz in der Hölle zugewiesen bekommen.

Mithilfe seiner Ehefrau Sabine (Caroline Löchli) will dieser dem Teufel noch einmal von der Schippe springen und sich so noch einige Jahre unter den Lebenden sichern. Dies geht jedoch nicht, ohne mit Luzifer (Christoph Schipany) höchst persönlich zu verhandeln. Vom Publikum wurden sowohl die Geschichte als auch die Darbietung sehr gut angenommen. Viele Szenen sorgten im ausverkauften Theater bei Jung und Alt für Gelächter.

Am Ende des Stücks wurde der Einsatz der Darsteller zudem mit langem Applaus gewürdigt. „Wir sind froh darüber, dass unsere Aufführung bei den Zuschauern so gut angekommen ist. Wir hoffen, dass dem Publikum unsere Stücke auch in Zukunft gefallen werden“, freut sich Regisseur Wolfgang Scherzer.